Informații privind prețul pentru Cap USD (CUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.98782 $ 0.98782 $ 0.98782 Minim 24 h $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.98782$ 0.98782 $ 0.98782 Maxim 24 h $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Maxim dintotdeauna $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Cel mai mic preț $ 0.947752$ 0.947752 $ 0.947752 Modificare de preț (1 oră) +0.44% Modificare de preț (1 zi) +0.38% Modificare de preț (7 zile) +0.20% Modificare de preț (7 zile) +0.20%

Prețul în timp real pentru Cap USD (CUSD) este $1.003. În ultimele 24 de ore, tokenul CUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.98782 și un maxim de $ 1.011, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CUSD este $ 1.17, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.947752.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CUSD s-a modificat cu +0.44% în decursul ultimei ore, cu +0.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.20% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Cap USD (CUSD)

Capitalizare de piață $ 222.31M$ 222.31M $ 222.31M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 222.50M$ 222.50M $ 222.50M Ofertă află în circulație 221.36M 221.36M 221.36M Ofertă totală 221,551,073.5049897 221,551,073.5049897 221,551,073.5049897

Capitalizarea de piață actuală pentru Cap USD este $ 222.31M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CUSD este 221.36M, cu o ofertă totală de 221551073.5049897. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 222.50M.