Informații privind prețul pentru CacheDrop (CACHE) (USD)

Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.88% Modificare de preț (7 zile) -11.69%

Prețul în timp real pentru CacheDrop (CACHE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CACHE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CACHE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CACHE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.88% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.69% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CacheDrop (CACHE)

Capitalizare de piață $ 24.74K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 24.74K Ofertă află în circulație 999.88M Ofertă totală 999,880,289.0938786

Capitalizarea de piață actuală pentru CacheDrop este $ 24.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CACHE este 999.88M, cu o ofertă totală de 999880289.0938786. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 24.74K.