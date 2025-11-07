Informații privind prețul pentru Bware (INFRA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.075134 $ 0.075134 $ 0.075134 Minim 24 h $ 0.081684 $ 0.081684 $ 0.081684 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.075134$ 0.075134 $ 0.075134 Maxim 24 h $ 0.081684$ 0.081684 $ 0.081684 Maxim dintotdeauna $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Cel mai mic preț $ 0.075134$ 0.075134 $ 0.075134 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.01% Modificare de preț (7 zile) -4.46% Modificare de preț (7 zile) -4.46%

Prețul în timp real pentru Bware (INFRA) este $0.079869. În ultimele 24 de ore, tokenul INFRA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.075134 și un maxim de $ 0.081684, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru INFRA este $ 2.45, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.075134.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, INFRA s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bware (INFRA)

Capitalizare de piață $ 399.94K$ 399.94K $ 399.94K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.99M$ 7.99M $ 7.99M Ofertă află în circulație 5.01M 5.01M 5.01M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Bware este $ 399.94K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru INFRA este 5.01M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.99M.