Informații privind prețul pentru Bunana (BUNANA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00266833 Maxim 24 h $ 0.00281996 Maxim dintotdeauna $ 0.00595379 Cel mai mic preț $ 0.00114749 Modificare de preț (1 oră) +1.07% Modificare de preț (1 zi) -0.91% Modificare de preț (7 zile) -13.11%

Prețul în timp real pentru Bunana (BUNANA) este $0.00276806. În ultimele 24 de ore, tokenul BUNANA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00266833 și un maxim de $ 0.00281996, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BUNANA este $ 0.00595379, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00114749.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BUNANA s-a modificat cu +1.07% în decursul ultimei ore, cu -0.91% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bunana (BUNANA)

Capitalizare de piață $ 2.76M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.76M Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Bunana este $ 2.76M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BUNANA este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.76M.