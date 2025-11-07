Informații privind prețul pentru Bubblebid (BBB) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01369516$ 0.01369516 $ 0.01369516 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +4.52% Modificare de preț (7 zile) +4.52%

Prețul în timp real pentru Bubblebid (BBB) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BBB a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BBB este $ 0.01369516, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BBB s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +4.52% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bubblebid (BBB)

Capitalizare de piață $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Ofertă află în circulație 21.00M 21.00M 21.00M Ofertă totală 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Bubblebid este $ 11.21K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BBB este 21.00M, cu o ofertă totală de 21000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.21K.