Informații privind prețul pentru BORNE (BORNE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00622573 $ 0.00622573 $ 0.00622573 Minim 24 h $ 0.01148733 $ 0.01148733 $ 0.01148733 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00622573$ 0.00622573 $ 0.00622573 Maxim 24 h $ 0.01148733$ 0.01148733 $ 0.01148733 Maxim dintotdeauna $ 0.04767635$ 0.04767635 $ 0.04767635 Cel mai mic preț $ 0.00622573$ 0.00622573 $ 0.00622573 Modificare de preț (1 oră) +0.04% Modificare de preț (1 zi) -19.43% Modificare de preț (7 zile) -29.56% Modificare de preț (7 zile) -29.56%

Prețul în timp real pentru BORNE (BORNE) este $0.00909214. În ultimele 24 de ore, tokenul BORNE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00622573 și un maxim de $ 0.01148733, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BORNE este $ 0.04767635, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00622573.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BORNE s-a modificat cu +0.04% în decursul ultimei ore, cu -19.43% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -29.56% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BORNE (BORNE)

Capitalizare de piață $ 237.23K$ 237.23K $ 237.23K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Ofertă află în circulație 26.11M 26.11M 26.11M Ofertă totală 172,348,926.8 172,348,926.8 172,348,926.8

Capitalizarea de piață actuală pentru BORNE este $ 237.23K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BORNE este 26.11M, cu o ofertă totală de 172348926.8. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.57M.