Informații privind prețul pentru BONGO CAT (BONGO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00009051 $ 0.00009051 $ 0.00009051 Minim 24 h $ 0.00010283 $ 0.00010283 $ 0.00010283 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00009051$ 0.00009051 $ 0.00009051 Maxim 24 h $ 0.00010283$ 0.00010283 $ 0.00010283 Maxim dintotdeauna $ 0.142768$ 0.142768 $ 0.142768 Cel mai mic preț $ 0.00002101$ 0.00002101 $ 0.00002101 Modificare de preț (1 oră) -0.66% Modificare de preț (1 zi) -0.79% Modificare de preț (7 zile) -19.27% Modificare de preț (7 zile) -19.27%

Prețul în timp real pentru BONGO CAT (BONGO) este $0.0000914. În ultimele 24 de ore, tokenul BONGO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00009051 și un maxim de $ 0.00010283, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BONGO este $ 0.142768, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00002101.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BONGO s-a modificat cu -0.66% în decursul ultimei ore, cu -0.79% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.27% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BONGO CAT (BONGO)

Capitalizare de piață $ 91.37K$ 91.37K $ 91.37K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 91.37K$ 91.37K $ 91.37K Ofertă află în circulație 999.68M 999.68M 999.68M Ofertă totală 999,683,838.7189481 999,683,838.7189481 999,683,838.7189481

Capitalizarea de piață actuală pentru BONGO CAT este $ 91.37K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BONGO este 999.68M, cu o ofertă totală de 999683838.7189481. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 91.37K.