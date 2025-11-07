Informații privind prețul pentru Blitz (BLTZ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.69% Modificare de preț (7 zile) -10.22% Modificare de preț (7 zile) -10.22%

Prețul în timp real pentru Blitz (BLTZ) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BLTZ a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BLTZ este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BLTZ s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.69% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Blitz (BLTZ)

Capitalizare de piață $ 66.11K$ 66.11K $ 66.11K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 66.11K$ 66.11K $ 66.11K Ofertă află în circulație 1.56T 1.56T 1.56T Ofertă totală 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Blitz este $ 66.11K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BLTZ este 1.56T, cu o ofertă totală de 1555369000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 66.11K.