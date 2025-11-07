Informații privind prețul pentru Blade (BLADE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01025508 $ 0.01025508 $ 0.01025508 Minim 24 h $ 0.01512182 $ 0.01512182 $ 0.01512182 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01025508$ 0.01025508 $ 0.01025508 Maxim 24 h $ 0.01512182$ 0.01512182 $ 0.01512182 Maxim dintotdeauna $ 0.702613$ 0.702613 $ 0.702613 Cel mai mic preț $ 0.00579944$ 0.00579944 $ 0.00579944 Modificare de preț (1 oră) +3.31% Modificare de preț (1 zi) +36.46% Modificare de preț (7 zile) +16.09% Modificare de preț (7 zile) +16.09%

Prețul în timp real pentru Blade (BLADE) este $0.01460232. În ultimele 24 de ore, tokenul BLADE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01025508 și un maxim de $ 0.01512182, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BLADE este $ 0.702613, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00579944.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BLADE s-a modificat cu +3.31% în decursul ultimei ore, cu +36.46% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +16.09% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Blade (BLADE)

Capitalizare de piață $ 74.08K$ 74.08K $ 74.08K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Ofertă află în circulație 5.05M 5.05M 5.05M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Blade este $ 74.08K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BLADE este 5.05M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.47M.