Informații privind prețul pentru bitSmiley (SMILE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00109483 $ 0.00109483 $ 0.00109483 Minim 24 h $ 0.00235046 $ 0.00235046 $ 0.00235046 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00109483$ 0.00109483 $ 0.00109483 Maxim 24 h $ 0.00235046$ 0.00235046 $ 0.00235046 Maxim dintotdeauna $ 0.472158$ 0.472158 $ 0.472158 Cel mai mic preț $ 0.0009864$ 0.0009864 $ 0.0009864 Modificare de preț (1 oră) -1.68% Modificare de preț (1 zi) +38.75% Modificare de preț (7 zile) -14.63% Modificare de preț (7 zile) -14.63%

Prețul în timp real pentru bitSmiley (SMILE) este $0.00156625. În ultimele 24 de ore, tokenul SMILE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00109483 și un maxim de $ 0.00235046, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SMILE este $ 0.472158, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0009864.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SMILE s-a modificat cu -1.68% în decursul ultimei ore, cu +38.75% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața bitSmiley (SMILE)

Capitalizare de piață $ 38.31K$ 38.31K $ 38.31K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 328.91K$ 328.91K $ 328.91K Ofertă află în circulație 24.46M 24.46M 24.46M Ofertă totală 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru bitSmiley este $ 38.31K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SMILE este 24.46M, cu o ofertă totală de 210000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 328.91K.