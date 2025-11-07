Informații privind prețul pentru BFUSD (BFUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.999325 $ 0.999325 $ 0.999325 Minim 24 h $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.999325$ 0.999325 $ 0.999325 Maxim 24 h $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Maxim dintotdeauna $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Cel mai mic preț $ 0.997772$ 0.997772 $ 0.997772 Modificare de preț (1 oră) +0.00% Modificare de preț (1 zi) -0.01% Modificare de preț (7 zile) -0.04% Modificare de preț (7 zile) -0.04%

Prețul în timp real pentru BFUSD (BFUSD) este $0.999445. În ultimele 24 de ore, tokenul BFUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.999325 și un maxim de $ 1.0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BFUSD este $ 1.007, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.997772.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BFUSD s-a modificat cu +0.00% în decursul ultimei ore, cu -0.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BFUSD (BFUSD)

Capitalizare de piață $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Ofertă află în circulație 1.32B 1.32B 1.32B Ofertă totală 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru BFUSD este $ 1.32B, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BFUSD este 1.32B, cu o ofertă totală de 1320000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.32B.