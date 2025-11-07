Informații privind prețul pentru Bestcoin (BEST) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.33% Modificare de preț (1 zi) +18.46% Modificare de preț (7 zile) -4.80% Modificare de preț (7 zile) -4.80%

Prețul în timp real pentru Bestcoin (BEST) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BEST a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BEST este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BEST s-a modificat cu +1.33% în decursul ultimei ore, cu +18.46% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.80% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bestcoin (BEST)

Capitalizare de piață $ 82.65K$ 82.65K $ 82.65K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 82.65K$ 82.65K $ 82.65K Ofertă află în circulație 67.24B 67.24B 67.24B Ofertă totală 67,244,836,038.92847 67,244,836,038.92847 67,244,836,038.92847

Capitalizarea de piață actuală pentru Bestcoin este $ 82.65K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BEST este 67.24B, cu o ofertă totală de 67244836038.92847. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 82.65K.