Informații privind prețul pentru BCGame Coin (BC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00824577 $ 0.00824577 $ 0.00824577 Minim 24 h $ 0.00875138 $ 0.00875138 $ 0.00875138 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00824577$ 0.00824577 $ 0.00824577 Maxim 24 h $ 0.00875138$ 0.00875138 $ 0.00875138 Maxim dintotdeauna $ 0.01100698$ 0.01100698 $ 0.01100698 Cel mai mic preț $ 0.00291432$ 0.00291432 $ 0.00291432 Modificare de preț (1 oră) -0.52% Modificare de preț (1 zi) -4.02% Modificare de preț (7 zile) -5.64% Modificare de preț (7 zile) -5.64%

Prețul în timp real pentru BCGame Coin (BC) este $0.00830473. În ultimele 24 de ore, tokenul BC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00824577 și un maxim de $ 0.00875138, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BC este $ 0.01100698, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00291432.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BC s-a modificat cu -0.52% în decursul ultimei ore, cu -4.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BCGame Coin (BC)

Capitalizare de piață $ 82.96M$ 82.96M $ 82.96M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 82.96M$ 82.96M $ 82.96M Ofertă află în circulație 9.99B 9.99B 9.99B Ofertă totală 9,989,698,996.149933 9,989,698,996.149933 9,989,698,996.149933

Capitalizarea de piață actuală pentru BCGame Coin este $ 82.96M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BC este 9.99B, cu o ofertă totală de 9989698996.149933. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 82.96M.