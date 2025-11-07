Informații privind prețul pentru BASEDD House (BASEDD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00079534 $ 0.00079534 $ 0.00079534 Minim 24 h $ 0.00089504 $ 0.00089504 $ 0.00089504 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00079534$ 0.00079534 $ 0.00079534 Maxim 24 h $ 0.00089504$ 0.00089504 $ 0.00089504 Maxim dintotdeauna $ 0.00924382$ 0.00924382 $ 0.00924382 Cel mai mic preț $ 0.00071718$ 0.00071718 $ 0.00071718 Modificare de preț (1 oră) +0.39% Modificare de preț (1 zi) -8.07% Modificare de preț (7 zile) -27.82% Modificare de preț (7 zile) -27.82%

Prețul în timp real pentru BASEDD House (BASEDD) este $0.00080784. În ultimele 24 de ore, tokenul BASEDD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00079534 și un maxim de $ 0.00089504, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BASEDD este $ 0.00924382, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00071718.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BASEDD s-a modificat cu +0.39% în decursul ultimei ore, cu -8.07% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.82% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BASEDD House (BASEDD)

Capitalizare de piață $ 802.19K$ 802.19K $ 802.19K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 802.19K$ 802.19K $ 802.19K Ofertă află în circulație 999.88M 999.88M 999.88M Ofertă totală 999,878,093.544378 999,878,093.544378 999,878,093.544378

Capitalizarea de piață actuală pentru BASEDD House este $ 802.19K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BASEDD este 999.88M, cu o ofertă totală de 999878093.544378. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 802.19K.