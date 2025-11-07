Informații privind prețul pentru bapcat (BAP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01325672$ 0.01325672 $ 0.01325672 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.54% Modificare de preț (1 zi) -6.74% Modificare de preț (7 zile) -20.05% Modificare de preț (7 zile) -20.05%

Prețul în timp real pentru bapcat (BAP) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BAP a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BAP este $ 0.01325672, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BAP s-a modificat cu +0.54% în decursul ultimei ore, cu -6.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața bapcat (BAP)

Capitalizare de piață $ 20.48K$ 20.48K $ 20.48K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 20.48K$ 20.48K $ 20.48K Ofertă află în circulație 419.91M 419.91M 419.91M Ofertă totală 419,905,716.174038 419,905,716.174038 419,905,716.174038

Capitalizarea de piață actuală pentru bapcat este $ 20.48K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BAP este 419.91M, cu o ofertă totală de 419905716.174038. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.48K.