Informații privind prețul pentru BAGLESS (BAGLESS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h Maxim dintotdeauna $ 0 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.40% Modificare de preț (1 zi) +0.31% Modificare de preț (7 zile) -19.77%

Prețul în timp real pentru BAGLESS (BAGLESS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BAGLESS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BAGLESS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BAGLESS s-a modificat cu -1.40% în decursul ultimei ore, cu +0.31% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.77% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BAGLESS (BAGLESS)

Capitalizare de piață $ 10.63K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.63K Ofertă află în circulație 999.17M Ofertă totală 999,172,391.725663

Capitalizarea de piață actuală pentru BAGLESS este $ 10.63K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BAGLESS este 999.17M, cu o ofertă totală de 999172391.725663. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.63K.