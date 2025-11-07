Informații privind prețul pentru Awakeborn Token (AWK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.19% Modificare de preț (1 zi) -2.84% Modificare de preț (7 zile) -1.34% Modificare de preț (7 zile) -1.34%

Prețul în timp real pentru Awakeborn Token (AWK) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul AWK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AWK este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AWK s-a modificat cu +1.19% în decursul ultimei ore, cu -2.84% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Awakeborn Token (AWK)

Capitalizare de piață $ 236.84K$ 236.84K $ 236.84K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 780.59K$ 780.59K $ 780.59K Ofertă află în circulație 30.34B 30.34B 30.34B Ofertă totală 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3

Capitalizarea de piață actuală pentru Awakeborn Token este $ 236.84K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AWK este 30.34B, cu o ofertă totală de 99999973237.3. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 780.59K.