Informații privind prețul pentru AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00102885$ 0.00102885 $ 0.00102885 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.08% Modificare de preț (1 zi) -3.57% Modificare de preț (7 zile) -14.96% Modificare de preț (7 zile) -14.96%

Prețul în timp real pentru AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul AUSBAGWORK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AUSBAGWORK este $ 0.00102885, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AUSBAGWORK s-a modificat cu -1.08% în decursul ultimei ore, cu -3.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

Capitalizare de piață $ 11.04K$ 11.04K $ 11.04K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.04K$ 11.04K $ 11.04K Ofertă află în circulație 999.57M 999.57M 999.57M Ofertă totală 999,567,568.3791 999,567,568.3791 999,567,568.3791

Capitalizarea de piață actuală pentru AUSSIE BAG WORKERS este $ 11.04K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AUSBAGWORK este 999.57M, cu o ofertă totală de 999567568.3791. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.04K.