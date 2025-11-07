Informații privind prețul pentru AURO USDA (USDA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.998958 $ 0.998958 $ 0.998958 Minim 24 h $ 1.03 $ 1.03 $ 1.03 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.998958$ 0.998958 $ 0.998958 Maxim 24 h $ 1.03$ 1.03 $ 1.03 Maxim dintotdeauna $ 1.03$ 1.03 $ 1.03 Cel mai mic preț $ 0.953424$ 0.953424 $ 0.953424 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -2.14% Modificare de preț (7 zile) +0.37% Modificare de preț (7 zile) +0.37%

Prețul în timp real pentru AURO USDA (USDA) este $0.999065. În ultimele 24 de ore, tokenul USDA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.998958 și un maxim de $ 1.03, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USDA este $ 1.03, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.953424.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USDA s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -2.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.37% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AURO USDA (USDA)

Capitalizare de piață $ 230.58K$ 230.58K $ 230.58K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.10M$ 10.10M $ 10.10M Ofertă află în circulație 230.80K 230.80K 230.80K Ofertă totală 10,105,851.6668761 10,105,851.6668761 10,105,851.6668761

Capitalizarea de piață actuală pentru AURO USDA este $ 230.58K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru USDA este 230.80K, cu o ofertă totală de 10105851.6668761. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.10M.