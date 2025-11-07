Informații privind prețul pentru AU79 (AU79) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.01917599 Maxim 24 h $ 0.02199495 Maxim dintotdeauna $ 0.03850425 Cel mai mic preț $ 0.00608277 Modificare de preț (1 oră) -3.03% Modificare de preț (1 zi) -0.87% Modificare de preț (7 zile) +0.82%

Prețul în timp real pentru AU79 (AU79) este $0.02038678. În ultimele 24 de ore, tokenul AU79 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01917599 și un maxim de $ 0.02199495, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AU79 este $ 0.03850425, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00608277.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AU79 s-a modificat cu -3.03% în decursul ultimei ore, cu -0.87% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.82% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AU79 (AU79)

Capitalizare de piață $ 20.78M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 20.78M Ofertă află în circulație 999.87M Ofertă totală 999,871,240.9453115

Capitalizarea de piață actuală pentru AU79 este $ 20.78M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AU79 este 999.87M, cu o ofertă totală de 999871240.9453115. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.78M.