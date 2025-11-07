Informații privind prețul pentru ASSDAQ (ASSDAQ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00098192 $ 0.00098192 $ 0.00098192 Minim 24 h $ 0.00123855 $ 0.00123855 $ 0.00123855 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00098192$ 0.00098192 $ 0.00098192 Maxim 24 h $ 0.00123855$ 0.00123855 $ 0.00123855 Maxim dintotdeauna $ 0.01013732$ 0.01013732 $ 0.01013732 Cel mai mic preț $ 0.00089368$ 0.00089368 $ 0.00089368 Modificare de preț (1 oră) +0.73% Modificare de preț (1 zi) -14.52% Modificare de preț (7 zile) -16.40% Modificare de preț (7 zile) -16.40%

Prețul în timp real pentru ASSDAQ (ASSDAQ) este $0.00102943. În ultimele 24 de ore, tokenul ASSDAQ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00098192 și un maxim de $ 0.00123855, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ASSDAQ este $ 0.01013732, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00089368.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ASSDAQ s-a modificat cu +0.73% în decursul ultimei ore, cu -14.52% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.40% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ASSDAQ (ASSDAQ)

Capitalizare de piață $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Ofertă află în circulație 999.93M 999.93M 999.93M Ofertă totală 999,934,028.746281 999,934,028.746281 999,934,028.746281

Capitalizarea de piață actuală pentru ASSDAQ este $ 1.03M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ASSDAQ este 999.93M, cu o ofertă totală de 999934028.746281. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.03M.