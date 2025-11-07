BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Arcana Network astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru XAR în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru XAR pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Arcana Network astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru XAR în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru XAR pe MEXC acum.

Mai multe despre XAR

Informații de preț pentru XAR

Ce este XAR

Pagina oficială pentru XAR

Tokenomie pentru XAR

Prognoza prețurilor pentru XAR

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Arcana Network

Preț Arcana Network (XAR)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 XAR în USD:

$0.00049353
$0.00049353$0.00049353
-0.80%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Arcana Network (XAR) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:44:39 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Arcana Network (XAR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.85%

-31.72%

-31.72%

Prețul în timp real pentru Arcana Network (XAR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul XAR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XAR este $ 1.52, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XAR s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.85% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.72% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Arcana Network (XAR)

$ 329.69K
$ 329.69K$ 329.69K

--
----

$ 493.53K
$ 493.53K$ 493.53K

668.03M
668.03M 668.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Arcana Network este $ 329.69K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XAR este 668.03M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 493.53K.

Istoric de preț pentru Arcana Network (XAR) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Arcana Network la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Arcana Network la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Arcana Network la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Arcana Network la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-0.85%
30 de zile$ 0-8.49%
60 de zile$ 0-70.84%
90 de zile$ 0--

Ce este Arcana Network (XAR)

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.

Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.

Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:

  • EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets.
  • Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols
  • Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction.

The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.

Arcana’s Other Products Include:

  1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time

Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.

Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Arcana Network (XAR)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Arcana Network (USD)

Ce valoare va avea Arcana Network (XAR) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Arcana Network (XAR) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Arcana Network.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Arcana Network!

XAR în monede locale

Tokenomie pentru Arcana Network (XAR)

Înțelegerea tokenomică a Arcana Network (XAR) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru XAR!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Arcana Network (XAR)

Cât valorează Arcana Network (XAR) astăzi?
Prețul pe viu pentru XAR în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru XAR în USD?
Prețul actual pentru XAR la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Arcana Network?
Capitalizarea de piață pentru XAR este $ 329.69K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru XAR?
Ofertă aflată în circulație pentru XAR este 668.03M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru XAR?
XAR a obținut un preț ATH de 1.52 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru XAR?
XAR a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru XAR?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru XAR este -- USD.
Va crește XAR în acest an?
XAR ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru XAR pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:44:39 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Arcana Network (XAR)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,748.11
$101,748.11$101,748.11

-0.25%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,339.88
$3,339.88$3,339.88

+1.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.10
$158.10$158.10

+1.39%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,484.67
$1,484.67$1,484.67

+0.26%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,748.11
$101,748.11$101,748.11

-0.25%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,339.88
$3,339.88$3,339.88

+1.21%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2366
$2.2366$2.2366

+0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.10
$158.10$158.10

+1.39%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0194
$1.0194$1.0194

+0.32%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.08
$31.08$31.08

+107.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1274
$0.1274$0.1274

+154.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004308
$0.0004308$0.0004308

+187.20%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.020240
$0.020240$0.020240

+1,924.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$5.188
$5.188$5.188

+418.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1274
$0.1274$0.1274

+154.80%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000005744
$0.00000000005744$0.00000000005744

+70.54%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002216
$0.0000002216$0.0000002216

+47.73%