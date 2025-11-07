Informații privind prețul pentru Arcana Network (XAR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.85% Modificare de preț (7 zile) -31.72% Modificare de preț (7 zile) -31.72%

Prețul în timp real pentru Arcana Network (XAR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul XAR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XAR este $ 1.52, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XAR s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.85% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.72% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Arcana Network (XAR)

Capitalizare de piață $ 329.69K$ 329.69K $ 329.69K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 493.53K$ 493.53K $ 493.53K Ofertă află în circulație 668.03M 668.03M 668.03M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Arcana Network este $ 329.69K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XAR este 668.03M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 493.53K.