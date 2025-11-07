Informații privind prețul pentru APO (APO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.153992 $ 0.153992 $ 0.153992 Minim 24 h $ 0.162485 $ 0.162485 $ 0.162485 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.153992$ 0.153992 $ 0.153992 Maxim 24 h $ 0.162485$ 0.162485 $ 0.162485 Maxim dintotdeauna $ 0.222348$ 0.222348 $ 0.222348 Cel mai mic preț $ 0.068552$ 0.068552 $ 0.068552 Modificare de preț (1 oră) +0.05% Modificare de preț (1 zi) -3.39% Modificare de preț (7 zile) -3.48% Modificare de preț (7 zile) -3.48%

Prețul în timp real pentru APO (APO) este $0.156392. În ultimele 24 de ore, tokenul APO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.153992 și un maxim de $ 0.162485, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru APO este $ 0.222348, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.068552.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, APO s-a modificat cu +0.05% în decursul ultimei ore, cu -3.39% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.48% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața APO (APO)

Capitalizare de piață $ 153.24K$ 153.24K $ 153.24K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 31.26M$ 31.26M $ 31.26M Ofertă află în circulație 980.44K 980.44K 980.44K Ofertă totală 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru APO este $ 153.24K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru APO este 980.44K, cu o ofertă totală de 200000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 31.26M.