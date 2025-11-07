Informații privind prețul pentru ANT COLONY (ANTS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0019544$ 0.0019544 $ 0.0019544 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.04% Modificare de preț (1 zi) -4.16% Modificare de preț (7 zile) -21.78% Modificare de preț (7 zile) -21.78%

Prețul în timp real pentru ANT COLONY (ANTS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ANTS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ANTS este $ 0.0019544, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ANTS s-a modificat cu -1.04% în decursul ultimei ore, cu -4.16% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ANT COLONY (ANTS)

Capitalizare de piață $ 10.66K$ 10.66K $ 10.66K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.66K$ 10.66K $ 10.66K Ofertă află în circulație 999.10M 999.10M 999.10M Ofertă totală 999,101,776.34436 999,101,776.34436 999,101,776.34436

Capitalizarea de piață actuală pentru ANT COLONY este $ 10.66K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ANTS este 999.10M, cu o ofertă totală de 999101776.34436. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.66K.