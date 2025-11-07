Informații privind prețul pentru ALLINDOGE (ALLINDOGE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00356978 $ 0.00356978 $ 0.00356978 Minim 24 h $ 0.00433662 $ 0.00433662 $ 0.00433662 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00356978$ 0.00356978 $ 0.00356978 Maxim 24 h $ 0.00433662$ 0.00433662 $ 0.00433662 Maxim dintotdeauna $ 0.01291751$ 0.01291751 $ 0.01291751 Cel mai mic preț $ 0.00331037$ 0.00331037 $ 0.00331037 Modificare de preț (1 oră) -9.14% Modificare de preț (1 zi) -12.27% Modificare de preț (7 zile) -22.29% Modificare de preț (7 zile) -22.29%

Prețul în timp real pentru ALLINDOGE (ALLINDOGE) este $0.00361102. În ultimele 24 de ore, tokenul ALLINDOGE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00356978 și un maxim de $ 0.00433662, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ALLINDOGE este $ 0.01291751, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00331037.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ALLINDOGE s-a modificat cu -9.14% în decursul ultimei ore, cu -12.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Capitalizare de piață $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M Ofertă află în circulație 994.24M 994.24M 994.24M Ofertă totală 994,238,334.347531 994,238,334.347531 994,238,334.347531

Capitalizarea de piață actuală pentru ALLINDOGE este $ 3.62M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ALLINDOGE este 994.24M, cu o ofertă totală de 994238334.347531. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.62M.