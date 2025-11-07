Informații privind prețul pentru AgentForge (AGE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.083254$ 0.083254 $ 0.083254 Cel mai mic preț $ 0.00847396$ 0.00847396 $ 0.00847396 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru AgentForge (AGE) este $0.00956599. În ultimele 24 de ore, tokenul AGE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AGE este $ 0.083254, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00847396.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AGE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AgentForge (AGE)

Capitalizare de piață $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Ofertă află în circulație 1.00M 1.00M 1.00M Ofertă totală 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru AgentForge este $ 9.57K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AGE este 1.00M, cu o ofertă totală de 1000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.57K.