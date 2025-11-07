Informații privind prețul pentru Affyn (FYN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00094388 $ 0.00094388 $ 0.00094388 Minim 24 h $ 0.00103398 $ 0.00103398 $ 0.00103398 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00094388$ 0.00094388 $ 0.00094388 Maxim 24 h $ 0.00103398$ 0.00103398 $ 0.00103398 Maxim dintotdeauna $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Cel mai mic preț $ 0.00085146$ 0.00085146 $ 0.00085146 Modificare de preț (1 oră) +0.11% Modificare de preț (1 zi) -5.76% Modificare de preț (7 zile) -14.27% Modificare de preț (7 zile) -14.27%

Prețul în timp real pentru Affyn (FYN) este $0.00095621. În ultimele 24 de ore, tokenul FYN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00094388 și un maxim de $ 0.00103398, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FYN este $ 1.84, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00085146.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FYN s-a modificat cu +0.11% în decursul ultimei ore, cu -5.76% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.27% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Affyn (FYN)

Capitalizare de piață $ 367.11K$ 367.11K $ 367.11K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 956.21K$ 956.21K $ 956.21K Ofertă află în circulație 383.92M 383.92M 383.92M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Affyn este $ 367.11K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FYN este 383.92M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 956.21K.