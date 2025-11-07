Informații privind prețul pentru Acid AI (ACID) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00691688$ 0.00691688 $ 0.00691688 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.61% Modificare de preț (7 zile) -15.19% Modificare de preț (7 zile) -15.19%

Prețul în timp real pentru Acid AI (ACID) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ACID a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ACID este $ 0.00691688, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ACID s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.61% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.19% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Acid AI (ACID)

Capitalizare de piață $ 13.61K$ 13.61K $ 13.61K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 13.61K$ 13.61K $ 13.61K Ofertă află în circulație 999.94M 999.94M 999.94M Ofertă totală 999,941,665.10911 999,941,665.10911 999,941,665.10911

Capitalizarea de piață actuală pentru Acid AI este $ 13.61K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ACID este 999.94M, cu o ofertă totală de 999941665.10911. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.61K.