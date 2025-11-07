Informații privind prețul pentru ABSCHAD (CHAD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001863 $ 0.00001863 $ 0.00001863 Minim 24 h $ 0.00001947 $ 0.00001947 $ 0.00001947 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001863$ 0.00001863 $ 0.00001863 Maxim 24 h $ 0.00001947$ 0.00001947 $ 0.00001947 Maxim dintotdeauna $ 0.00077096$ 0.00077096 $ 0.00077096 Cel mai mic preț $ 0.00001863$ 0.00001863 $ 0.00001863 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -4.33% Modificare de preț (7 zile) -20.67% Modificare de preț (7 zile) -20.67%

Prețul în timp real pentru ABSCHAD (CHAD) este $0.00001863. În ultimele 24 de ore, tokenul CHAD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001863 și un maxim de $ 0.00001947, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CHAD este $ 0.00077096, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001863.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CHAD s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -4.33% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ABSCHAD (CHAD)

Capitalizare de piață $ 18.48K$ 18.48K $ 18.48K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 18.48K$ 18.48K $ 18.48K Ofertă află în circulație 992.05M 992.05M 992.05M Ofertă totală 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694

Capitalizarea de piață actuală pentru ABSCHAD este $ 18.48K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CHAD este 992.05M, cu o ofertă totală de 992051477.3167694. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 18.48K.