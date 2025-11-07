Informații privind prețul pentru a slow runner (SNAIL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00242581$ 0.00242581 $ 0.00242581 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.43% Modificare de preț (1 zi) -5.93% Modificare de preț (7 zile) -31.24% Modificare de preț (7 zile) -31.24%

Prețul în timp real pentru a slow runner (SNAIL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SNAIL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SNAIL este $ 0.00242581, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SNAIL s-a modificat cu -0.43% în decursul ultimei ore, cu -5.93% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața a slow runner (SNAIL)

Capitalizare de piață $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K Ofertă află în circulație 999.59M 999.59M 999.59M Ofertă totală 999,593,808.359459 999,593,808.359459 999,593,808.359459

Capitalizarea de piață actuală pentru a slow runner este $ 11.13K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SNAIL este 999.59M, cu o ofertă totală de 999593808.359459. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.13K.