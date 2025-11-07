Ce este yieldbasis (YB)

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

Tokenul yieldbasis este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile yieldbasis. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru YB pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre yieldbasis pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare yieldbasis fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru yieldbasis (USD)

Ce valoare va avea yieldbasis (YB) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale yieldbasis (YB) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru yieldbasis.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru yieldbasis!

Tokenomie pentru yieldbasis (YB)

Înțelegerea tokenomică a yieldbasis (YB) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru YB!

Cum se cumpără yieldbasis (YB)

Vrei să știi cum să cumperi yieldbasis? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra yieldbasis cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

Resursă yieldbasis

Pentru o înțelegere mai aprofundată a yieldbasis, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre yieldbasis Cât valorează yieldbasis (YB) astăzi? Prețul pe viu pentru YB în USD este 0.4828 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru YB în USD? $ 0.4828 . Consultă Prețul actual pentru YB la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru yieldbasis? Capitalizarea de piață pentru YB este $ 42.45M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru YB? Ofertă aflată în circulație pentru YB este 87.92M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru YB? YB a obținut un preț ATH de 0.9394352030918264 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru YB? YB a avut un preț ATL de 0.35919482061601 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru YB? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru YB este $ 601.94K USD . Va crește YB în acest an? YB ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru YB pentru o analiză mai aprofundată.

