Prețul în timp real pentru yieldbasis astăzi este 0.4828 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru YB în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru YB pe MEXC acum.

Pret yieldbasis (YB)

Preț în timp real pentru 1 YB în USD:

$0.4832
$0.4832$0.4832
-4.91%1D
USD
yieldbasis (YB) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:36:18 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru yieldbasis (YB) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.4824
$ 0.4824$ 0.4824
Minim 24 h
$ 0.5785
$ 0.5785$ 0.5785
Maxim 24 h

$ 0.4824
$ 0.4824$ 0.4824

$ 0.5785
$ 0.5785$ 0.5785

$ 0.9394352030918264
$ 0.9394352030918264$ 0.9394352030918264

$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601$ 0.35919482061601

-0.81%

-4.91%

-12.73%

-12.73%

Prețul în timp real pentru yieldbasis (YB) este $ 0.4828. În ultimele 24 de ore, tokenul YB a fost tranzacționat între un minim de $ 0.4824 și un maxim de $ 0.5785, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru YB este $ 0.9394352030918264, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.35919482061601.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, YB s-a modificat cu -0.81% în decursul ultimei ore, cu -4.91% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața yieldbasis (YB)

No.479

$ 42.45M
$ 42.45M$ 42.45M

$ 601.94K
$ 601.94K$ 601.94K

$ 482.80M
$ 482.80M$ 482.80M

87.92M
87.92M 87.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

8.79%

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru yieldbasis este $ 42.45M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 601.94K. Oferta aflată în circulație pentru YB este 87.92M, cu o ofertă totală de 700000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 482.80M.

Istoric de preț pentru yieldbasis (YB) USD

Urmărește modificările de preț pentru yieldbasis pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.02495-4.91%
30 de zile$ +0.0828+20.70%
60 de zile$ +0.0828+20.70%
90 de zile$ +0.0828+20.70%
Modificare de preț astăzi pentru yieldbasis

Astăzi, YB a înregistrat o modificare de $ -0.02495 (-4.91%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru yieldbasis

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.0828 (+20.70%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru yieldbasis

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, YB a văzut o modificare de $ +0.0828 (+20.70%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru yieldbasis

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.0828 (+20.70%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru yieldbasis (YB)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru yieldbasis.

Ce este yieldbasis (YB)

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

Tokenul yieldbasis este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile yieldbasis. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru YB pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre yieldbasis pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare yieldbasis fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru yieldbasis (USD)

Ce valoare va avea yieldbasis (YB) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale yieldbasis (YB) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru yieldbasis.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru yieldbasis!

Tokenomie pentru yieldbasis (YB)

Înțelegerea tokenomică a yieldbasis (YB) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru YB!

Cum se cumpără yieldbasis (YB)

Vrei să știi cum să cumperi yieldbasis? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra yieldbasis cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

YB în monede locale

1 yieldbasis(YB) în VND
12,704.882
1 yieldbasis(YB) în AUD
A$0.743512
1 yieldbasis(YB) în GBP
0.366928
1 yieldbasis(YB) în EUR
0.415208
1 yieldbasis(YB) în USD
$0.4828
1 yieldbasis(YB) în MYR
RM2.018104
1 yieldbasis(YB) în TRY
20.32588
1 yieldbasis(YB) în JPY
¥73.8684
1 yieldbasis(YB) în ARS
ARS$700.721436
1 yieldbasis(YB) în RUB
39.222672
1 yieldbasis(YB) în INR
42.809876
1 yieldbasis(YB) în IDR
Rp8,046.663448
1 yieldbasis(YB) în PHP
28.499684
1 yieldbasis(YB) în EGP
￡E.22.831612
1 yieldbasis(YB) în BRL
R$2.578152
1 yieldbasis(YB) în CAD
C$0.680748
1 yieldbasis(YB) în BDT
58.906428
1 yieldbasis(YB) în NGN
694.671952
1 yieldbasis(YB) în COP
$1,849.804748
1 yieldbasis(YB) în ZAR
R.8.381408
1 yieldbasis(YB) în UAH
20.306568
1 yieldbasis(YB) în TZS
T.Sh.1,186.2396
1 yieldbasis(YB) în VES
Bs107.6644
1 yieldbasis(YB) în CLP
$454.7976
1 yieldbasis(YB) în PKR
Rs136.458592
1 yieldbasis(YB) în KZT
253.967284
1 yieldbasis(YB) în THB
฿15.64272
1 yieldbasis(YB) în TWD
NT$14.961972
1 yieldbasis(YB) în AED
د.إ1.771876
1 yieldbasis(YB) în CHF
Fr0.38624
1 yieldbasis(YB) în HKD
HK$3.751356
1 yieldbasis(YB) în AMD
֏184.62272
1 yieldbasis(YB) în MAD
.د.م4.494868
1 yieldbasis(YB) în MXN
$8.965596
1 yieldbasis(YB) în SAR
ريال1.8105
1 yieldbasis(YB) în ETB
Br74.104972
1 yieldbasis(YB) în KES
KSh62.348792
1 yieldbasis(YB) în JOD
د.أ0.3423052
1 yieldbasis(YB) în PLN
1.771876
1 yieldbasis(YB) în RON
лв2.12432
1 yieldbasis(YB) în SEK
kr4.615568
1 yieldbasis(YB) în BGN
лв0.815932
1 yieldbasis(YB) în HUF
Ft161.414524
1 yieldbasis(YB) în CZK
10.172596
1 yieldbasis(YB) în KWD
د.ك0.1477368
1 yieldbasis(YB) în ILS
1.578756
1 yieldbasis(YB) în BOB
Bs3.33132
1 yieldbasis(YB) în AZN
0.82076
1 yieldbasis(YB) în TJS
SM4.451416
1 yieldbasis(YB) în GEL
1.308388
1 yieldbasis(YB) în AOA
Kz440.50672
1 yieldbasis(YB) în BHD
.د.ب0.1815328
1 yieldbasis(YB) în BMD
$0.4828
1 yieldbasis(YB) în DKK
kr3.118888
1 yieldbasis(YB) în HNL
L12.687984
1 yieldbasis(YB) în MUR
22.2088
1 yieldbasis(YB) în NAD
$8.386236
1 yieldbasis(YB) în NOK
kr4.92456
1 yieldbasis(YB) în NZD
$0.854556
1 yieldbasis(YB) în PAB
B/.0.4828
1 yieldbasis(YB) în PGK
K2.061556
1 yieldbasis(YB) în QAR
ر.ق1.757392
1 yieldbasis(YB) în RSD
дин.49.0042
1 yieldbasis(YB) în UZS
soʻm5,747.618128
1 yieldbasis(YB) în ALL
L40.492436
1 yieldbasis(YB) în ANG
ƒ0.864212
1 yieldbasis(YB) în AWG
ƒ0.86904
1 yieldbasis(YB) în BBD
$0.9656
1 yieldbasis(YB) în BAM
KM0.815932
1 yieldbasis(YB) în BIF
Fr1,423.7772
1 yieldbasis(YB) în BND
$0.62764
1 yieldbasis(YB) în BSD
$0.4828
1 yieldbasis(YB) în JMD
$77.41698
1 yieldbasis(YB) în KHR
1,938.953768
1 yieldbasis(YB) în KMF
Fr206.1556
1 yieldbasis(YB) în LAK
10,495.651964
1 yieldbasis(YB) în LKR
රු147.191236
1 yieldbasis(YB) în MDL
L8.260708
1 yieldbasis(YB) în MGA
Ar2,174.7726
1 yieldbasis(YB) în MOP
P3.8624
1 yieldbasis(YB) în MVR
7.43512
1 yieldbasis(YB) în MWK
MK836.74068
1 yieldbasis(YB) în MZN
MT30.87506
1 yieldbasis(YB) în NPR
रु68.41276
1 yieldbasis(YB) în PYG
3,424.0176
1 yieldbasis(YB) în RWF
Fr701.5084
1 yieldbasis(YB) în SBD
$3.968616
1 yieldbasis(YB) în SCR
7.270968
1 yieldbasis(YB) în SRD
$18.5878
1 yieldbasis(YB) în SVC
$4.219672
1 yieldbasis(YB) în SZL
L8.37658
1 yieldbasis(YB) în TMT
m1.6898
1 yieldbasis(YB) în TND
د.ت1.4286052
1 yieldbasis(YB) în TTD
$3.268556
1 yieldbasis(YB) în UGX
Sh1,687.8688
1 yieldbasis(YB) în XAF
Fr274.2304
1 yieldbasis(YB) în XCD
$1.30356
1 yieldbasis(YB) în XOF
Fr274.2304
1 yieldbasis(YB) în XPF
Fr49.7284
1 yieldbasis(YB) în BWP
P6.49366
1 yieldbasis(YB) în BZD
$0.970428
1 yieldbasis(YB) în CVE
$46.271552
1 yieldbasis(YB) în DJF
Fr85.9384
1 yieldbasis(YB) în DOP
$31.04404
1 yieldbasis(YB) în DZD
د.ج63.034368
1 yieldbasis(YB) în FJD
$1.100784
1 yieldbasis(YB) în GNF
Fr4,197.946
1 yieldbasis(YB) în GTQ
Q3.698248
1 yieldbasis(YB) în GYD
$100.982448
1 yieldbasis(YB) în ISK
kr60.8328

Resursă yieldbasis

Pentru o înțelegere mai aprofundată a yieldbasis, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web yieldbasis oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre yieldbasis

Cât valorează yieldbasis (YB) astăzi?
Prețul pe viu pentru YB în USD este 0.4828 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru YB în USD?
Prețul actual pentru YB la USD este $ 0.4828. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru yieldbasis?
Capitalizarea de piață pentru YB este $ 42.45M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru YB?
Ofertă aflată în circulație pentru YB este 87.92M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru YB?
YB a obținut un preț ATH de 0.9394352030918264 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru YB?
YB a avut un preț ATL de 0.35919482061601 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru YB?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru YB este $ 601.94K USD.
Va crește YB în acest an?
YB ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru YB pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:36:18 (UTC+8)

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

