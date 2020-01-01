Tokenomie pentru XUSD (XUSD) Descoperă informații cheie despre XUSD (XUSD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre XUSD (XUSD) XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region's financial ecosystems with the stability of the world's primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation. Pagină de internet oficială: https://www.straitsx.com/xusd Carte albă: https://cdn.prod.website-files.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/65c0a737a6f5c158beaf62d7_StraitsX%20XUSD%20Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xC08e7E23C235073C6807C2EFE7021304cb7c2815

Tokenomie și analiză de preț pentru XUSD (XUSD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XUSD (XUSD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 56.55M $ 56.55M $ 56.55M Ofertă totală: $ 56.58M $ 56.58M $ 56.58M Ofertă aflată în circulație: $ 56.58M $ 56.58M $ 56.58M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 56.55M $ 56.55M $ 56.55M Maxim dintotdeauna: $ 2.0368 $ 2.0368 $ 2.0368 Minim dintotdeauna: $ 0.9492788036833526 $ 0.9492788036833526 $ 0.9492788036833526 Preț curent: $ 0.9996 $ 0.9996 $ 0.9996 Află mai mult despre prețul tokenului XUSD (XUSD)

Tokenomie pentru XUSD (XUSD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru XUSD (XUSD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XUSD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XUSD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XUSD, explorează prețul în direct al tokenului XUSD!

Cum se cumpără XUSD Te interesează să adaugi XUSD (XUSD) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru XUSD, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra XUSD pe MEXC!

Istoric de preț pentru XUSD (XUSD) Analiza istoricului de preț pentru XUSD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XUSD!

Predicție de preț pentru XUSD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XUSD? Pagina noastră de predicție de preț pentru XUSD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XUSD!

