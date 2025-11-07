Ce este Velora (VLR)

Velora DEX is a cross-chain intent-centric protocol that has processed over $125 billion in trading volume, providing DeFi blue chips like Aave, Morpho, and Pendle with a secure, efficient, and scalable execution layer. Velora DEX is a cross-chain intent-centric protocol that has processed over $125 billion in trading volume, providing DeFi blue chips like Aave, Morpho, and Pendle with a secure, efficient, and scalable execution layer.

Tokenul Velora este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Velora. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru VLR pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre Velora pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Velora fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Velora (USD)

Ce valoare va avea Velora (VLR) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Velora (VLR) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Velora.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Velora!

Tokenomie pentru Velora (VLR)

Înțelegerea tokenomică a Velora (VLR) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru VLR!

Cum se cumpără Velora (VLR)

Vrei să știi cum să cumperi Velora? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Velora cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

VLR în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă Velora

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Velora, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Velora Cât valorează Velora (VLR) astăzi? Prețul pe viu pentru VLR în USD este 0.007669 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru VLR în USD? $ 0.007669 . Consultă Prețul actual pentru VLR la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Velora? Capitalizarea de piață pentru VLR este $ 0.00 USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru VLR? Ofertă aflată în circulație pentru VLR este 0.00 USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru VLR? VLR a obținut un preț ATH de 0.06763306123106956 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru VLR? VLR a avut un preț ATL de 0.007237768003317002 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru VLR? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru VLR este $ 56.07K USD . Va crește VLR în acest an? VLR ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru VLR pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru Velora (VLR)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?