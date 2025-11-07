BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Uranus astăzi este 0.31864 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru URANUS în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru URANUS pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Uranus astăzi este 0.31864 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru URANUS în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru URANUS pe MEXC acum.

Mai multe despre URANUS

Informații de preț pentru URANUS

Ce este URANUS

Tokenomie pentru URANUS

Prognoza prețurilor pentru URANUS

Istoric URANUS

Ghid de cumpărare URANUS

Convertor valutar URANUS în fiduciar

URANUS Spot

Contracte la termenURANUS USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Uranus

Pret Uranus (URANUS)

Preț în timp real pentru 1 URANUS în USD:

$0.31864
$0.31864$0.31864
-2.37%1D
USD
Uranus (URANUS) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:23:54 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Uranus (URANUS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.315
$ 0.315$ 0.315
Minim 24 h
$ 0.42575
$ 0.42575$ 0.42575
Maxim 24 h

$ 0.315
$ 0.315$ 0.315

$ 0.42575
$ 0.42575$ 0.42575

--
----

--
----

-5.30%

-2.37%

-17.81%

-17.81%

Prețul în timp real pentru Uranus (URANUS) este $ 0.31864. În ultimele 24 de ore, tokenul URANUS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.315 și un maxim de $ 0.42575, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru URANUS este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, URANUS s-a modificat cu -5.30% în decursul ultimei ore, cu -2.37% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.81% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Uranus (URANUS)

--
----

$ 108.76K
$ 108.76K$ 108.76K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Uranus este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 108.76K. Oferta aflată în circulație pentru URANUS este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.

Istoric de preț pentru Uranus (URANUS) USD

Urmărește modificările de preț pentru Uranus pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0077351-2.37%
30 de zile$ +0.11847+59.18%
60 de zile$ +0.05114+19.11%
90 de zile$ -0.13253-29.38%
Modificare de preț astăzi pentru Uranus

Astăzi, URANUS a înregistrat o modificare de $ -0.0077351 (-2.37%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Uranus

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.11847 (+59.18%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Uranus

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, URANUS a văzut o modificare de $ +0.05114 (+19.11%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Uranus

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.13253 (-29.38%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Uranus (URANUS)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Uranus.

Ce este Uranus (URANUS)

Uranus is a planet-themed memecoin launched by @jup_studio, similar in concept to Jupiter and Meteora.

Tokenul Uranus este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Uranus. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru URANUS pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Uranus pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Uranus fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Uranus (USD)

Ce valoare va avea Uranus (URANUS) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Uranus (URANUS) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Uranus.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Uranus!

Tokenomie pentru Uranus (URANUS)

Înțelegerea tokenomică a Uranus (URANUS) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru URANUS!

Cum se cumpără Uranus (URANUS)

Vrei să știi cum să cumperi Uranus? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Uranus cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

URANUS în monede locale

1 Uranus(URANUS) în VND
8,385.0116
1 Uranus(URANUS) în AUD
A$0.4907056
1 Uranus(URANUS) în GBP
0.2421664
1 Uranus(URANUS) în EUR
0.2740304
1 Uranus(URANUS) în USD
$0.31864
1 Uranus(URANUS) în MYR
RM1.3319152
1 Uranus(URANUS) în TRY
13.4179304
1 Uranus(URANUS) în JPY
¥48.75192
1 Uranus(URANUS) în ARS
ARS$462.4645368
1 Uranus(URANUS) în RUB
25.8640088
1 Uranus(URANUS) în INR
28.247436
1 Uranus(URANUS) în IDR
Rp5,310.6645424
1 Uranus(URANUS) în PHP
18.79976
1 Uranus(URANUS) în EGP
￡E.15.0684856
1 Uranus(URANUS) în BRL
R$1.704724
1 Uranus(URANUS) în CAD
C$0.4492824
1 Uranus(URANUS) în BDT
38.8772664
1 Uranus(URANUS) în NGN
458.4719776
1 Uranus(URANUS) în COP
$1,216.1819656
1 Uranus(URANUS) în ZAR
R.5.544336
1 Uranus(URANUS) în UAH
13.4019984
1 Uranus(URANUS) în TZS
T.Sh.782.89848
1 Uranus(URANUS) în VES
Bs71.05672
1 Uranus(URANUS) în CLP
$300.47752
1 Uranus(URANUS) în PKR
Rs90.0604096
1 Uranus(URANUS) în KZT
167.6141992
1 Uranus(URANUS) în THB
฿10.323936
1 Uranus(URANUS) în TWD
NT$9.8810264
1 Uranus(URANUS) în AED
د.إ1.1694088
1 Uranus(URANUS) în CHF
Fr0.254912
1 Uranus(URANUS) în HKD
HK$2.4758328
1 Uranus(URANUS) în AMD
֏121.847936
1 Uranus(URANUS) în MAD
.د.م2.9665384
1 Uranus(URANUS) în MXN
$5.9394496
1 Uranus(URANUS) în SAR
ريال1.1949
1 Uranus(URANUS) în ETB
Br48.9080536
1 Uranus(URANUS) în KES
KSh41.1491696
1 Uranus(URANUS) în JOD
د.أ0.22591576
1 Uranus(URANUS) în PLN
1.1725952
1 Uranus(URANUS) în RON
лв1.402016
1 Uranus(URANUS) în SEK
kr3.0557576
1 Uranus(URANUS) în BGN
лв0.5385016
1 Uranus(URANUS) în HUF
Ft106.7826368
1 Uranus(URANUS) în CZK
6.7201176
1 Uranus(URANUS) în KWD
د.ك0.09750384
1 Uranus(URANUS) în ILS
1.0419528
1 Uranus(URANUS) în BOB
Bs2.198616
1 Uranus(URANUS) în AZN
0.541688
1 Uranus(URANUS) în TJS
SM2.9378608
1 Uranus(URANUS) în GEL
0.8635144
1 Uranus(URANUS) în AOA
Kz290.727136
1 Uranus(URANUS) în BHD
.د.ب0.11980864
1 Uranus(URANUS) în BMD
$0.31864
1 Uranus(URANUS) în DKK
kr2.0616008
1 Uranus(URANUS) în HNL
L8.3738592
1 Uranus(URANUS) în MUR
14.65744
1 Uranus(URANUS) în NAD
$5.5347768
1 Uranus(URANUS) în NOK
kr3.2565008
1 Uranus(URANUS) în NZD
$0.5639928
1 Uranus(URANUS) în PAB
B/.0.31864
1 Uranus(URANUS) în PGK
K1.3605928
1 Uranus(URANUS) în QAR
ر.ق1.1598496
1 Uranus(URANUS) în RSD
дин.32.3929424
1 Uranus(URANUS) în UZS
soʻm3,793.3327264
1 Uranus(URANUS) în ALL
L26.7243368
1 Uranus(URANUS) în ANG
ƒ0.5703656
1 Uranus(URANUS) în AWG
ƒ0.573552
1 Uranus(URANUS) în BBD
$0.63728
1 Uranus(URANUS) în BAM
KM0.5385016
1 Uranus(URANUS) în BIF
Fr939.66936
1 Uranus(URANUS) în BND
$0.414232
1 Uranus(URANUS) în BSD
$0.31864
1 Uranus(URANUS) în JMD
$51.093924
1 Uranus(URANUS) în KHR
1,279.6773584
1 Uranus(URANUS) în KMF
Fr135.74064
1 Uranus(URANUS) în LAK
6,926.9563832
1 Uranus(URANUS) în LKR
රු97.1437768
1 Uranus(URANUS) în MDL
L5.4519304
1 Uranus(URANUS) în MGA
Ar1,435.31388
1 Uranus(URANUS) în MOP
P2.54912
1 Uranus(URANUS) în MVR
4.907056
1 Uranus(URANUS) în MWK
MK552.234984
1 Uranus(URANUS) în MZN
MT20.377028
1 Uranus(URANUS) în NPR
रु45.151288
1 Uranus(URANUS) în PYG
2,259.79488
1 Uranus(URANUS) în RWF
Fr462.98392
1 Uranus(URANUS) în SBD
$2.6192208
1 Uranus(URANUS) în SCR
4.3781136
1 Uranus(URANUS) în SRD
$12.26764
1 Uranus(URANUS) în SVC
$2.7849136
1 Uranus(URANUS) în SZL
L5.528404
1 Uranus(URANUS) în TMT
m1.11524
1 Uranus(URANUS) în TND
د.ت0.94285576
1 Uranus(URANUS) în TTD
$2.1571928
1 Uranus(URANUS) în UGX
Sh1,113.96544
1 Uranus(URANUS) în XAF
Fr180.98752
1 Uranus(URANUS) în XCD
$0.860328
1 Uranus(URANUS) în XOF
Fr180.98752
1 Uranus(URANUS) în XPF
Fr32.81992
1 Uranus(URANUS) în BWP
P4.285708
1 Uranus(URANUS) în BZD
$0.6404664
1 Uranus(URANUS) în CVE
$30.4874752
1 Uranus(URANUS) în DJF
Fr56.71792
1 Uranus(URANUS) în DOP
$20.4949248
1 Uranus(URANUS) în DZD
د.ج41.5761472
1 Uranus(URANUS) în FJD
$0.7264992
1 Uranus(URANUS) în GNF
Fr2,770.5748
1 Uranus(URANUS) în GTQ
Q2.4407824
1 Uranus(URANUS) în GYD
$66.6467424
1 Uranus(URANUS) în ISK
kr40.14864

Resursă Uranus

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Uranus, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Uranus

Cât valorează Uranus (URANUS) astăzi?
Prețul pe viu pentru URANUS în USD este 0.31864 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru URANUS în USD?
Prețul actual pentru URANUS la USD este $ 0.31864. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Uranus?
Capitalizarea de piață pentru URANUS este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru URANUS?
Ofertă aflată în circulație pentru URANUS este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru URANUS?
URANUS a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru URANUS?
URANUS a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru URANUS?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru URANUS este $ 108.76K USD.
Va crește URANUS în acest an?
URANUS ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru URANUS pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:23:54 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Uranus (URANUS)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator URANUS în USD

Sumă

URANUS
URANUS
USD
USD

1 URANUS = 0.31863 USD

Tranzacționează URANUS

URANUS/USDT
$0.31864
$0.31864$0.31864
-2.34%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,571.24
$101,571.24$101,571.24

-0.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,290.45
$3,290.45$3,290.45

-0.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.09
$156.09$156.09

+0.10%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.99
$1,480.99$1,480.99

+0.01%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,571.24
$101,571.24$101,571.24

-0.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,290.45
$3,290.45$3,290.45

-0.28%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2345
$2.2345$2.2345

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.09
$156.09$156.09

+0.10%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0014
$1.0014$1.0014

-1.44%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.81
$30.81$30.81

+105.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1346
$0.1346$0.1346

+169.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004307
$0.0004307$0.0004307

+187.13%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.040027
$0.040027$0.040027

+3,902.70%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.589
$4.589$4.589

+358.90%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1346
$0.1346$0.1346

+169.20%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000000000000365
$0.000000000000000000000000365$0.000000000000000000000000365

+62.22%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000001708
$0.000001708$0.000001708

+56.55%