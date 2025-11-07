BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Uber astăzi este 91.85 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru UBERON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru UBERON pe MEXC acum.

Mai multe despre UBERON

Informații de preț pentru UBERON

Ce este UBERON

Pagina oficială pentru UBERON

Tokenomie pentru UBERON

Prognoza prețurilor pentru UBERON

Istoric UBERON

Ghid de cumpărare UBERON

Convertor valutar UBERON în fiduciar

UBERON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Uber

Pret Uber (UBERON)

Preț în timp real pentru 1 UBERON în USD:

$91.63
$91.63$91.63
-0.16%1D
USD
Uber (UBERON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:22:54 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Uber (UBERON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 91.13
$ 91.13$ 91.13
Minim 24 h
$ 93.88
$ 93.88$ 93.88
Maxim 24 h

$ 91.13
$ 91.13$ 91.13

$ 93.88
$ 93.88$ 93.88

$ 104.598200752745
$ 104.598200752745$ 104.598200752745

$ 89.84041087964881
$ 89.84041087964881$ 89.84041087964881

-0.46%

-0.16%

-5.88%

-5.88%

Prețul în timp real pentru Uber (UBERON) este $ 91.85. În ultimele 24 de ore, tokenul UBERON a fost tranzacționat între un minim de $ 91.13 și un maxim de $ 93.88, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UBERON este $ 104.598200752745, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 89.84041087964881.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UBERON s-a modificat cu -0.46% în decursul ultimei ore, cu -0.16% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.88% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Uber (UBERON)

No.2149

$ 935.59K
$ 935.59K$ 935.59K

$ 61.03K
$ 61.03K$ 61.03K

$ 935.59K
$ 935.59K$ 935.59K

10.19K
10.19K 10.19K

10,186.09608879
10,186.09608879 10,186.09608879

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Uber este $ 935.59K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 61.03K. Oferta aflată în circulație pentru UBERON este 10.19K, cu o ofertă totală de 10186.09608879. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 935.59K.

Istoric de preț pentru Uber (UBERON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Uber pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.1468-0.16%
30 de zile$ -5.41-5.57%
60 de zile$ +31.85+53.08%
90 de zile$ +31.85+53.08%
Modificare de preț astăzi pentru Uber

Astăzi, UBERON a înregistrat o modificare de $ -0.1468 (-0.16%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Uber

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -5.41 (-5.57%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Uber

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, UBERON a văzut o modificare de $ +31.85 (+53.08%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Uber

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +31.85 (+53.08%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Uber (UBERON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Uber.

Ce este Uber (UBERON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Uber este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Uber. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru UBERON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Uber pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Uber fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Uber (USD)

Ce valoare va avea Uber (UBERON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Uber (UBERON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Uber.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Uber!

Tokenomie pentru Uber (UBERON)

Înțelegerea tokenomică a Uber (UBERON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru UBERON!

Cum se cumpără Uber (UBERON)

Vrei să știi cum să cumperi Uber? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Uber cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

UBERON în monede locale

1 Uber(UBERON) în VND
2,417,032.75
1 Uber(UBERON) în AUD
A$141.449
1 Uber(UBERON) în GBP
69.806
1 Uber(UBERON) în EUR
78.991
1 Uber(UBERON) în USD
$91.85
1 Uber(UBERON) în MYR
RM383.933
1 Uber(UBERON) în TRY
3,867.8035
1 Uber(UBERON) în JPY
¥14,053.05
1 Uber(UBERON) în ARS
ARS$133,308.3345
1 Uber(UBERON) în RUB
7,455.4645
1 Uber(UBERON) în INR
8,142.5025
1 Uber(UBERON) în IDR
Rp1,530,832.721
1 Uber(UBERON) în PHP
5,419.15
1 Uber(UBERON) în EGP
￡E.4,343.5865
1 Uber(UBERON) în BRL
R$491.3975
1 Uber(UBERON) în CAD
C$129.5085
1 Uber(UBERON) în BDT
11,206.6185
1 Uber(UBERON) în NGN
132,157.454
1 Uber(UBERON) în COP
$350,572.1615
1 Uber(UBERON) în ZAR
R.1,598.19
1 Uber(UBERON) în UAH
3,863.211
1 Uber(UBERON) în TZS
T.Sh.225,675.45
1 Uber(UBERON) în VES
Bs20,482.55
1 Uber(UBERON) în CLP
$86,614.55
1 Uber(UBERON) în PKR
Rs25,960.484
1 Uber(UBERON) în KZT
48,315.8555
1 Uber(UBERON) în THB
฿2,975.94
1 Uber(UBERON) în TWD
NT$2,848.2685
1 Uber(UBERON) în AED
د.إ337.0895
1 Uber(UBERON) în CHF
Fr73.48
1 Uber(UBERON) în HKD
HK$713.6745
1 Uber(UBERON) în AMD
֏35,123.44
1 Uber(UBERON) în MAD
.د.م855.1235
1 Uber(UBERON) în MXN
$1,712.084
1 Uber(UBERON) în SAR
ريال344.4375
1 Uber(UBERON) în ETB
Br14,098.0565
1 Uber(UBERON) în KES
KSh11,861.509
1 Uber(UBERON) în JOD
د.أ65.12165
1 Uber(UBERON) în PLN
338.008
1 Uber(UBERON) în RON
лв404.14
1 Uber(UBERON) în SEK
kr880.8415
1 Uber(UBERON) în BGN
лв155.2265
1 Uber(UBERON) în HUF
Ft30,780.772
1 Uber(UBERON) în CZK
1,937.1165
1 Uber(UBERON) în KWD
د.ك28.1061
1 Uber(UBERON) în ILS
300.3495
1 Uber(UBERON) în BOB
Bs633.765
1 Uber(UBERON) în AZN
156.145
1 Uber(UBERON) în TJS
SM846.857
1 Uber(UBERON) în GEL
248.9135
1 Uber(UBERON) în AOA
Kz83,803.94
1 Uber(UBERON) în BHD
.د.ب34.5356
1 Uber(UBERON) în BMD
$91.85
1 Uber(UBERON) în DKK
kr594.2695
1 Uber(UBERON) în HNL
L2,413.818
1 Uber(UBERON) în MUR
4,225.1
1 Uber(UBERON) în NAD
$1,595.4345
1 Uber(UBERON) în NOK
kr938.707
1 Uber(UBERON) în NZD
$162.5745
1 Uber(UBERON) în PAB
B/.91.85
1 Uber(UBERON) în PGK
K392.1995
1 Uber(UBERON) în QAR
ر.ق334.334
1 Uber(UBERON) în RSD
дин.9,337.471
1 Uber(UBERON) în UZS
soʻm1,093,452.206
1 Uber(UBERON) în ALL
L7,703.4595
1 Uber(UBERON) în ANG
ƒ164.4115
1 Uber(UBERON) în AWG
ƒ165.33
1 Uber(UBERON) în BBD
$183.7
1 Uber(UBERON) în BAM
KM155.2265
1 Uber(UBERON) în BIF
Fr270,865.65
1 Uber(UBERON) în BND
$119.405
1 Uber(UBERON) în BSD
$91.85
1 Uber(UBERON) în JMD
$14,728.1475
1 Uber(UBERON) în KHR
368,875.111
1 Uber(UBERON) în KMF
Fr39,128.1
1 Uber(UBERON) în LAK
1,996,739.0905
1 Uber(UBERON) în LKR
රු28,002.3095
1 Uber(UBERON) în MDL
L1,571.5535
1 Uber(UBERON) în MGA
Ar413,738.325
1 Uber(UBERON) în MOP
P734.8
1 Uber(UBERON) în MVR
1,414.49
1 Uber(UBERON) în MWK
MK159,185.235
1 Uber(UBERON) în MZN
MT5,873.8075
1 Uber(UBERON) în NPR
रु13,015.145
1 Uber(UBERON) în PYG
651,400.2
1 Uber(UBERON) în RWF
Fr133,458.05
1 Uber(UBERON) în SBD
$755.007
1 Uber(UBERON) în SCR
1,262.019
1 Uber(UBERON) în SRD
$3,536.225
1 Uber(UBERON) în SVC
$802.769
1 Uber(UBERON) în SZL
L1,593.5975
1 Uber(UBERON) în TMT
m321.475
1 Uber(UBERON) în TND
د.ت271.78415
1 Uber(UBERON) în TTD
$621.8245
1 Uber(UBERON) în UGX
Sh321,107.6
1 Uber(UBERON) în XAF
Fr52,170.8
1 Uber(UBERON) în XCD
$247.995
1 Uber(UBERON) în XOF
Fr52,170.8
1 Uber(UBERON) în XPF
Fr9,460.55
1 Uber(UBERON) în BWP
P1,235.3825
1 Uber(UBERON) în BZD
$184.6185
1 Uber(UBERON) în CVE
$8,788.208
1 Uber(UBERON) în DJF
Fr16,349.3
1 Uber(UBERON) în DOP
$5,907.792
1 Uber(UBERON) în DZD
د.ج11,984.588
1 Uber(UBERON) în FJD
$209.418
1 Uber(UBERON) în GNF
Fr798,635.75
1 Uber(UBERON) în GTQ
Q703.571
1 Uber(UBERON) în GYD
$19,211.346
1 Uber(UBERON) în ISK
kr11,573.1

Resursă Uber

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Uber, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Uber oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Uber

Cât valorează Uber (UBERON) astăzi?
Prețul pe viu pentru UBERON în USD este 91.85 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru UBERON în USD?
Prețul actual pentru UBERON la USD este $ 91.85. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Uber?
Capitalizarea de piață pentru UBERON este $ 935.59K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru UBERON?
Ofertă aflată în circulație pentru UBERON este 10.19K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru UBERON?
UBERON a obținut un preț ATH de 104.598200752745 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru UBERON?
UBERON a avut un preț ATL de 89.84041087964881 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru UBERON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru UBERON este $ 61.03K USD.
Va crește UBERON în acest an?
UBERON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru UBERON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:22:54 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Uber (UBERON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator UBERON în USD

Sumă

UBERON
UBERON
USD
USD

1 UBERON = 91.85 USD

Tranzacționează UBERON

UBERON/USDT
$91.63
$91.63$91.63
-0.13%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

