Prețul în timp real pentru Taiwan Semiconductor astăzi este 289.95 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TSMON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru TSMON pe MEXC acum.

Mai multe despre TSMON

Informații de preț pentru TSMON

Ce este TSMON

Pagina oficială pentru TSMON

Tokenomie pentru TSMON

Prognoza prețurilor pentru TSMON

Istoric TSMON

Ghid de cumpărare TSMON

Convertor valutar TSMON în fiduciar

TSMON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Taiwan Semiconductor

Pret Taiwan Semiconductor (TSMON)

Preț în timp real pentru 1 TSMON în USD:

+0.43%1D
USD
Taiwan Semiconductor (TSMON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:22:15 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Taiwan Semiconductor (TSMON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Minim 24 h
Maxim 24 h

-0.92%

+0.43%

-4.43%

-4.43%

Prețul în timp real pentru Taiwan Semiconductor (TSMON) este $ 289.95. În ultimele 24 de ore, tokenul TSMON a fost tranzacționat între un minim de $ 288.58 și un maxim de $ 298.87, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TSMON este $ 315.98059769287, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 228.88466810009672.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TSMON s-a modificat cu -0.92% în decursul ultimei ore, cu +0.43% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.43% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Taiwan Semiconductor (TSMON)

No.2034

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Taiwan Semiconductor este $ 1.16M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 57.71K. Oferta aflată în circulație pentru TSMON este 3.98K, cu o ofertă totală de 3983.68243842. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.16M.

Istoric de preț pentru Taiwan Semiconductor (TSMON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Taiwan Semiconductor pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +1.2414+0.43%
30 de zile$ -5.82-1.97%
60 de zile$ +89.95+44.97%
90 de zile$ +89.95+44.97%
Modificare de preț astăzi pentru Taiwan Semiconductor

Astăzi, TSMON a înregistrat o modificare de $ +1.2414 (+0.43%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Taiwan Semiconductor

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -5.82 (-1.97%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Taiwan Semiconductor

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, TSMON a văzut o modificare de $ +89.95 (+44.97%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Taiwan Semiconductor

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +89.95 (+44.97%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Taiwan Semiconductor (TSMON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Taiwan Semiconductor.

Ce este Taiwan Semiconductor (TSMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Taiwan Semiconductor este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Taiwan Semiconductor. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru TSMON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Taiwan Semiconductor pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Taiwan Semiconductor fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Taiwan Semiconductor (USD)

Ce valoare va avea Taiwan Semiconductor (TSMON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Taiwan Semiconductor (TSMON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Taiwan Semiconductor.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Taiwan Semiconductor!

Tokenomie pentru Taiwan Semiconductor (TSMON)

Înțelegerea tokenomică a Taiwan Semiconductor (TSMON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TSMON!

Cum se cumpără Taiwan Semiconductor (TSMON)

Vrei să știi cum să cumperi Taiwan Semiconductor? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Taiwan Semiconductor cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

TSMON în monede locale

1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în VND
7,630,034.25
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în AUD
A$446.523
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în GBP
220.362
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în EUR
249.357
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în USD
$289.95
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în MYR
RM1,211.991
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în TRY
12,209.7945
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în JPY
¥44,362.35
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în ARS
ARS$420,824.7315
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în RUB
23,535.2415
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în INR
25,704.0675
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în IDR
Rp4,832,498.067
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în PHP
17,107.05
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în EGP
￡E.13,711.7355
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în BRL
R$1,551.2325
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în CAD
C$408.8295
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în BDT
35,376.7995
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în NGN
417,191.658
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în COP
$1,106,678.2605
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în ZAR
R.5,045.13
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în UAH
12,195.297
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în TZS
T.Sh.712,407.15
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în VES
Bs64,658.85
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în CLP
$273,422.85
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în PKR
Rs81,951.468
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în KZT
152,522.3985
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în THB
฿9,394.38
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în TWD
NT$8,991.3495
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în AED
د.إ1,064.1165
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în CHF
Fr231.96
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în HKD
HK$2,252.9115
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în AMD
֏110,876.88
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în MAD
.د.م2,699.4345
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în MXN
$5,404.668
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în SAR
ريال1,087.3125
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în ETB
Br44,504.4255
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în KES
KSh37,444.143
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în JOD
د.أ205.57455
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în PLN
1,067.016
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în RON
лв1,275.78
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în SEK
kr2,780.6205
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în BGN
лв490.0155
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în HUF
Ft97,168.044
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în CZK
6,115.0455
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în KWD
د.ك88.7247
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în ILS
948.1365
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în BOB
Bs2,000.655
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în AZN
492.915
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în TJS
SM2,673.339
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în GEL
785.7645
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în AOA
Kz264,550.38
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în BHD
.د.ب109.0212
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în BMD
$289.95
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în DKK
kr1,875.9765
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în HNL
L7,619.886
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în MUR
13,337.7
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în NAD
$5,036.4315
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în NOK
kr2,963.289
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în NZD
$513.2115
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în PAB
B/.289.95
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în PGK
K1,238.0865
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în QAR
ر.ق1,055.418
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în RSD
дин.29,476.317
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în UZS
soʻm3,451,785.162
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în ALL
L24,318.1065
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în ANG
ƒ519.0105
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în AWG
ƒ521.91
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în BBD
$579.9
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în BAM
KM490.0155
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în BIF
Fr855,062.55
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în BND
$376.935
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în BSD
$289.95
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în JMD
$46,493.4825
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în KHR
1,164,456.597
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în KMF
Fr123,518.7
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în LAK
6,303,260.7435
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în LKR
රු88,397.0565
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în MDL
L4,961.0445
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în MGA
Ar1,306,079.775
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în MOP
P2,319.6
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în MVR
4,465.23
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în MWK
MK502,512.345
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în MZN
MT18,542.3025
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în NPR
रु41,085.915
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în PYG
2,056,325.4
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în RWF
Fr421,297.35
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în SBD
$2,383.389
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în SCR
3,983.913
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în SRD
$11,163.075
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în SVC
$2,534.163
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în SZL
L5,030.6325
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în TMT
m1,014.825
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în TND
د.ت857.96205
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în TTD
$1,962.9615
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în UGX
Sh1,013,665.2
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în XAF
Fr164,691.6
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în XCD
$782.865
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în XOF
Fr164,691.6
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în XPF
Fr29,864.85
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în BWP
P3,899.8275
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în BZD
$582.7995
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în CVE
$27,742.416
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în DJF
Fr51,611.1
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în DOP
$18,649.584
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în DZD
د.ج37,832.676
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în FJD
$661.086
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în GNF
Fr2,521,115.25
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în GTQ
Q2,221.017
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în GYD
$60,645.942
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) în ISK
kr36,533.7

Resursă Taiwan Semiconductor

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Taiwan Semiconductor, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Taiwan Semiconductor oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Taiwan Semiconductor

Cât valorează Taiwan Semiconductor (TSMON) astăzi?
Prețul pe viu pentru TSMON în USD este 289.95 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru TSMON în USD?
Prețul actual pentru TSMON la USD este $ 289.95. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Taiwan Semiconductor?
Capitalizarea de piață pentru TSMON este $ 1.16M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru TSMON?
Ofertă aflată în circulație pentru TSMON este 3.98K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TSMON?
TSMON a obținut un preț ATH de 315.98059769287 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TSMON?
TSMON a avut un preț ATL de 228.88466810009672 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru TSMON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TSMON este $ 57.71K USD.
Va crește TSMON în acest an?
TSMON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TSMON pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Taiwan Semiconductor (TSMON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

