Prețul în timp real pentru Tesla xStock astăzi este 443.08 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TSLAX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru TSLAX pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Tesla xStock astăzi este 443.08 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TSLAX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru TSLAX pe MEXC acum.

Mai multe despre TSLAX

Informații de preț pentru TSLAX

Ce este TSLAX

Pagina oficială pentru TSLAX

Tokenomie pentru TSLAX

Prognoza prețurilor pentru TSLAX

Istoric TSLAX

Ghid de cumpărare TSLAX

Convertor valutar TSLAX în fiduciar

TSLAX Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Tesla xStock

Pret Tesla xStock (TSLAX)

Preț în timp real pentru 1 TSLAX în USD:

$442.95
-0.39%1D
USD
Tesla xStock (TSLAX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:22:08 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Tesla xStock (TSLAX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 442
Minim 24 h
$ 469.77
$ 469.77$ 469.77
Maxim 24 h

$ 442
$ 469.77
$ 474.6824248978316
$ 290.2836164741007
-2.39%

-0.38%

-0.53%

-0.53%

Prețul în timp real pentru Tesla xStock (TSLAX) este $ 443.08. În ultimele 24 de ore, tokenul TSLAX a fost tranzacționat între un minim de $ 442 și un maxim de $ 469.77, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TSLAX este $ 474.6824248978316, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 290.2836164741007.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TSLAX s-a modificat cu -2.39% în decursul ultimei ore, cu -0.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.53% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Tesla xStock (TSLAX)

No.518

$ 41.21M
$ 93.67K
$ 41.21M
93.00K
--
92,998.18817023
SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Tesla xStock este $ 41.21M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 93.67K. Oferta aflată în circulație pentru TSLAX este 93.00K, cu o ofertă totală de 92998.18817023. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 41.21M.

Istoric de preț pentru Tesla xStock (TSLAX) USD

Urmărește modificările de preț pentru Tesla xStock pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -1.7343-0.38%
30 de zile$ -3.15-0.71%
60 de zile$ +89.91+25.45%
90 de zile$ +114.7+34.92%
Modificare de preț astăzi pentru Tesla xStock

Astăzi, TSLAX a înregistrat o modificare de $ -1.7343 (-0.38%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Tesla xStock

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -3.15 (-0.71%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Tesla xStock

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, TSLAX a văzut o modificare de $ +89.91 (+25.45%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Tesla xStock

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +114.7 (+34.92%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Tesla xStock (TSLAX)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Tesla xStock.

Ce este Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tokenul Tesla xStock este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Tesla xStock. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru TSLAX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Tesla xStock pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Tesla xStock fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Tesla xStock (USD)

Ce valoare va avea Tesla xStock (TSLAX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Tesla xStock (TSLAX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Tesla xStock.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Tesla xStock!

Tokenomie pentru Tesla xStock (TSLAX)

Înțelegerea tokenomică a Tesla xStock (TSLAX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TSLAX!

Cum se cumpără Tesla xStock (TSLAX)

Vrei să știi cum să cumperi Tesla xStock? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Tesla xStock cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

TSLAX în monede locale

1 Tesla xStock(TSLAX) în VND
11,659,650.2
1 Tesla xStock(TSLAX) în AUD
A$682.3432
1 Tesla xStock(TSLAX) în GBP
336.7408
1 Tesla xStock(TSLAX) în EUR
381.0488
1 Tesla xStock(TSLAX) în USD
$443.08
1 Tesla xStock(TSLAX) în MYR
RM1,852.0744
1 Tesla xStock(TSLAX) în TRY
18,658.0988
1 Tesla xStock(TSLAX) în JPY
¥67,791.24
1 Tesla xStock(TSLAX) în ARS
ARS$643,073.0196
1 Tesla xStock(TSLAX) în RUB
35,964.8036
1 Tesla xStock(TSLAX) în INR
39,279.042
1 Tesla xStock(TSLAX) în IDR
Rp7,384,663.7128
1 Tesla xStock(TSLAX) în PHP
26,141.72
1 Tesla xStock(TSLAX) în EGP
￡E.20,953.2532
1 Tesla xStock(TSLAX) în BRL
R$2,370.478
1 Tesla xStock(TSLAX) în CAD
C$624.7428
1 Tesla xStock(TSLAX) în BDT
54,060.1908
1 Tesla xStock(TSLAX) în NGN
637,521.2272
1 Tesla xStock(TSLAX) în COP
$1,691,143.3132
1 Tesla xStock(TSLAX) în ZAR
R.7,709.592
1 Tesla xStock(TSLAX) în UAH
18,635.9448
1 Tesla xStock(TSLAX) în TZS
T.Sh.1,088,647.56
1 Tesla xStock(TSLAX) în VES
Bs98,806.84
1 Tesla xStock(TSLAX) în CLP
$417,824.44
1 Tesla xStock(TSLAX) în PKR
Rs125,232.1312
1 Tesla xStock(TSLAX) în KZT
233,073.3724
1 Tesla xStock(TSLAX) în THB
฿14,355.792
1 Tesla xStock(TSLAX) în TWD
NT$13,739.9108
1 Tesla xStock(TSLAX) în AED
د.إ1,626.1036
1 Tesla xStock(TSLAX) în CHF
Fr354.464
1 Tesla xStock(TSLAX) în HKD
HK$3,442.7316
1 Tesla xStock(TSLAX) în AMD
֏169,433.792
1 Tesla xStock(TSLAX) în MAD
.د.م4,125.0748
1 Tesla xStock(TSLAX) în MXN
$8,259.0112
1 Tesla xStock(TSLAX) în SAR
ريال1,661.55
1 Tesla xStock(TSLAX) în ETB
Br68,008.3492
1 Tesla xStock(TSLAX) în KES
KSh57,219.3512
1 Tesla xStock(TSLAX) în JOD
د.أ314.14372
1 Tesla xStock(TSLAX) în PLN
1,630.5344
1 Tesla xStock(TSLAX) în RON
лв1,949.552
1 Tesla xStock(TSLAX) în SEK
kr4,249.1372
1 Tesla xStock(TSLAX) în BGN
лв748.8052
1 Tesla xStock(TSLAX) în HUF
Ft148,484.9696
1 Tesla xStock(TSLAX) în CZK
9,344.5572
1 Tesla xStock(TSLAX) în KWD
د.ك135.58248
1 Tesla xStock(TSLAX) în ILS
1,448.8716
1 Tesla xStock(TSLAX) în BOB
Bs3,057.252
1 Tesla xStock(TSLAX) în AZN
753.236
1 Tesla xStock(TSLAX) în TJS
SM4,085.1976
1 Tesla xStock(TSLAX) în GEL
1,200.7468
1 Tesla xStock(TSLAX) în AOA
Kz404,266.192
1 Tesla xStock(TSLAX) în BHD
.د.ب166.59808
1 Tesla xStock(TSLAX) în BMD
$443.08
1 Tesla xStock(TSLAX) în DKK
kr2,866.7276
1 Tesla xStock(TSLAX) în HNL
L11,644.1424
1 Tesla xStock(TSLAX) în MUR
20,381.68
1 Tesla xStock(TSLAX) în NAD
$7,696.2996
1 Tesla xStock(TSLAX) în NOK
kr4,528.2776
1 Tesla xStock(TSLAX) în NZD
$784.2516
1 Tesla xStock(TSLAX) în PAB
B/.443.08
1 Tesla xStock(TSLAX) în PGK
K1,891.9516
1 Tesla xStock(TSLAX) în QAR
ر.ق1,612.8112
1 Tesla xStock(TSLAX) în RSD
дин.45,043.5128
1 Tesla xStock(TSLAX) în UZS
soʻm5,274,761.0608
1 Tesla xStock(TSLAX) în ALL
L37,161.1196
1 Tesla xStock(TSLAX) în ANG
ƒ793.1132
1 Tesla xStock(TSLAX) în AWG
ƒ797.544
1 Tesla xStock(TSLAX) în BBD
$886.16
1 Tesla xStock(TSLAX) în BAM
KM748.8052
1 Tesla xStock(TSLAX) în BIF
Fr1,306,642.92
1 Tesla xStock(TSLAX) în BND
$576.004
1 Tesla xStock(TSLAX) în BSD
$443.08
1 Tesla xStock(TSLAX) în JMD
$71,047.878
1 Tesla xStock(TSLAX) în KHR
1,779,435.8648
1 Tesla xStock(TSLAX) în KMF
Fr188,752.08
1 Tesla xStock(TSLAX) în LAK
9,632,173.7204
1 Tesla xStock(TSLAX) în LKR
රු135,081.7996
1 Tesla xStock(TSLAX) în MDL
L7,581.0988
1 Tesla xStock(TSLAX) în MGA
Ar1,995,853.86
1 Tesla xStock(TSLAX) în MOP
P3,544.64
1 Tesla xStock(TSLAX) în MVR
6,823.432
1 Tesla xStock(TSLAX) în MWK
MK767,901.948
1 Tesla xStock(TSLAX) în MZN
MT28,334.966
1 Tesla xStock(TSLAX) în NPR
रु62,784.436
1 Tesla xStock(TSLAX) în PYG
3,142,323.36
1 Tesla xStock(TSLAX) în RWF
Fr643,795.24
1 Tesla xStock(TSLAX) în SBD
$3,642.1176
1 Tesla xStock(TSLAX) în SCR
6,087.9192
1 Tesla xStock(TSLAX) în SRD
$17,058.58
1 Tesla xStock(TSLAX) în SVC
$3,872.5192
1 Tesla xStock(TSLAX) în SZL
L7,687.438
1 Tesla xStock(TSLAX) în TMT
m1,550.78
1 Tesla xStock(TSLAX) în TND
د.ت1,311.07372
1 Tesla xStock(TSLAX) în TTD
$2,999.6516
1 Tesla xStock(TSLAX) în UGX
Sh1,549,007.68
1 Tesla xStock(TSLAX) în XAF
Fr251,669.44
1 Tesla xStock(TSLAX) în XCD
$1,196.316
1 Tesla xStock(TSLAX) în XOF
Fr251,669.44
1 Tesla xStock(TSLAX) în XPF
Fr45,637.24
1 Tesla xStock(TSLAX) în BWP
P5,959.426
1 Tesla xStock(TSLAX) în BZD
$890.5908
1 Tesla xStock(TSLAX) în CVE
$42,393.8944
1 Tesla xStock(TSLAX) în DJF
Fr78,868.24
1 Tesla xStock(TSLAX) în DOP
$28,498.9056
1 Tesla xStock(TSLAX) în DZD
د.ج57,813.0784
1 Tesla xStock(TSLAX) în FJD
$1,010.2224
1 Tesla xStock(TSLAX) în GNF
Fr3,852,580.6
1 Tesla xStock(TSLAX) în GTQ
Q3,393.9928
1 Tesla xStock(TSLAX) în GYD
$92,674.6128
1 Tesla xStock(TSLAX) în ISK
kr55,828.08

Resursă Tesla xStock

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Tesla xStock, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Tesla xStock oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Tesla xStock

Cât valorează Tesla xStock (TSLAX) astăzi?
Prețul pe viu pentru TSLAX în USD este 443.08 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru TSLAX în USD?
Prețul actual pentru TSLAX la USD este $ 443.08. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Tesla xStock?
Capitalizarea de piață pentru TSLAX este $ 41.21M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru TSLAX?
Ofertă aflată în circulație pentru TSLAX este 93.00K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TSLAX?
TSLAX a obținut un preț ATH de 474.6824248978316 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TSLAX?
TSLAX a avut un preț ATL de 290.2836164741007 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru TSLAX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TSLAX este $ 93.67K USD.
Va crește TSLAX în acest an?
TSLAX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TSLAX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:22:08 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Tesla xStock (TSLAX)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

