Prețul în timp real pentru Tesla astăzi este 453.18 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TSLAON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru TSLAON pe MEXC acum.

Mai multe despre TSLAON

Informații de preț pentru TSLAON

Ce este TSLAON

Pagina oficială pentru TSLAON

Tokenomie pentru TSLAON

Prognoza prețurilor pentru TSLAON

Istoric TSLAON

Ghid de cumpărare TSLAON

Convertor valutar TSLAON în fiduciar

TSLAON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Tesla

Pret Tesla (TSLAON)

Preț în timp real pentru 1 TSLAON în USD:

$453.19
$453.19$453.19
+1.43%1D
USD
Tesla (TSLAON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:28:05 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Tesla (TSLAON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 442.48
$ 442.48$ 442.48
Minim 24 h
$ 466.86
$ 466.86$ 466.86
Maxim 24 h

$ 442.48
$ 442.48$ 442.48

$ 466.86
$ 466.86$ 466.86

$ 473.8661895239948
$ 473.8661895239948$ 473.8661895239948

$ 329.3669085162907
$ 329.3669085162907$ 329.3669085162907

-1.89%

+1.43%

+2.40%

+2.40%

Prețul în timp real pentru Tesla (TSLAON) este $ 453.18. În ultimele 24 de ore, tokenul TSLAON a fost tranzacționat între un minim de $ 442.48 și un maxim de $ 466.86, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TSLAON este $ 473.8661895239948, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 329.3669085162907.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TSLAON s-a modificat cu -1.89% în decursul ultimei ore, cu +1.43% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.40% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Tesla (TSLAON)

No.1373

$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M

$ 57.39K
$ 57.39K$ 57.39K

$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M

11.03K
11.03K 11.03K

11,033.71015659
11,033.71015659 11,033.71015659

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Tesla este $ 5.00M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 57.39K. Oferta aflată în circulație pentru TSLAON este 11.03K, cu o ofertă totală de 11033.71015659. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.00M.

Istoric de preț pentru Tesla (TSLAON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Tesla pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +6.3893+1.43%
30 de zile$ +15.86+3.62%
60 de zile$ +93.12+25.86%
90 de zile$ +173.18+61.85%
Modificare de preț astăzi pentru Tesla

Astăzi, TSLAON a înregistrat o modificare de $ +6.3893 (+1.43%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Tesla

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +15.86 (+3.62%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Tesla

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, TSLAON a văzut o modificare de $ +93.12 (+25.86%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Tesla

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +173.18 (+61.85%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Tesla (TSLAON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Tesla.

Ce este Tesla (TSLAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Tesla este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Tesla. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru TSLAON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Tesla pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Tesla fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Tesla (USD)

Ce valoare va avea Tesla (TSLAON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Tesla (TSLAON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Tesla.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Tesla!

Tokenomie pentru Tesla (TSLAON)

Înțelegerea tokenomică a Tesla (TSLAON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TSLAON!

Cum se cumpără Tesla (TSLAON)

Vrei să știi cum să cumperi Tesla? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Tesla cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

TSLAON în monede locale

1 Tesla(TSLAON) în VND
11,925,431.7
1 Tesla(TSLAON) în AUD
A$697.8972
1 Tesla(TSLAON) în GBP
344.4168
1 Tesla(TSLAON) în EUR
389.7348
1 Tesla(TSLAON) în USD
$453.18
1 Tesla(TSLAON) în MYR
RM1,894.2924
1 Tesla(TSLAON) în TRY
19,083.4098
1 Tesla(TSLAON) în JPY
¥69,336.54
1 Tesla(TSLAON) în ARS
ARS$657,731.8566
1 Tesla(TSLAON) în RUB
36,771.0252
1 Tesla(TSLAON) în INR
40,183.4706
1 Tesla(TSLAON) în IDR
Rp7,552,996.9788
1 Tesla(TSLAON) în PHP
26,737.62
1 Tesla(TSLAON) în EGP
￡E.21,458.073
1 Tesla(TSLAON) în BRL
R$2,424.513
1 Tesla(TSLAON) în CAD
C$638.9838
1 Tesla(TSLAON) în BDT
55,292.4918
1 Tesla(TSLAON) în NGN
651,119.9604
1 Tesla(TSLAON) în COP
$1,736,318.3838
1 Tesla(TSLAON) în ZAR
R.7,876.2684
1 Tesla(TSLAON) în UAH
19,060.7508
1 Tesla(TSLAON) în TZS
T.Sh.1,113,463.26
1 Tesla(TSLAON) în VES
Bs101,059.14
1 Tesla(TSLAON) în CLP
$427,348.74
1 Tesla(TSLAON) în PKR
Rs128,086.7952
1 Tesla(TSLAON) în KZT
238,386.2754
1 Tesla(TSLAON) în THB
฿14,692.0956
1 Tesla(TSLAON) în TWD
NT$14,034.9846
1 Tesla(TSLAON) în AED
د.إ1,663.1706
1 Tesla(TSLAON) în CHF
Fr362.544
1 Tesla(TSLAON) în HKD
HK$3,521.2086
1 Tesla(TSLAON) în AMD
֏173,296.032
1 Tesla(TSLAON) în MAD
.د.م4,219.1058
1 Tesla(TSLAON) în MXN
$8,442.7434
1 Tesla(TSLAON) în SAR
ريال1,699.425
1 Tesla(TSLAON) în ETB
Br69,558.5982
1 Tesla(TSLAON) în KES
KSh58,523.6652
1 Tesla(TSLAON) în JOD
د.أ321.30462
1 Tesla(TSLAON) în PLN
1,672.2342
1 Tesla(TSLAON) în RON
лв1,998.5238
1 Tesla(TSLAON) în SEK
kr4,341.4644
1 Tesla(TSLAON) în BGN
лв765.8742
1 Tesla(TSLAON) în HUF
Ft151,815.3
1 Tesla(TSLAON) în CZK
9,566.6298
1 Tesla(TSLAON) în KWD
د.ك139.12626
1 Tesla(TSLAON) în ILS
1,481.8986
1 Tesla(TSLAON) în BOB
Bs3,126.942
1 Tesla(TSLAON) în AZN
770.406
1 Tesla(TSLAON) în TJS
SM4,178.3196
1 Tesla(TSLAON) în GEL
1,228.1178
1 Tesla(TSLAON) în AOA
Kz413,481.432
1 Tesla(TSLAON) în BHD
.د.ب170.39568
1 Tesla(TSLAON) în BMD
$453.18
1 Tesla(TSLAON) în DKK
kr2,932.0746
1 Tesla(TSLAON) în HNL
L11,909.5704
1 Tesla(TSLAON) în MUR
20,846.28
1 Tesla(TSLAON) în NAD
$7,871.7366
1 Tesla(TSLAON) în NOK
kr4,631.4996
1 Tesla(TSLAON) în NZD
$802.1286
1 Tesla(TSLAON) în PAB
B/.453.18
1 Tesla(TSLAON) în PGK
K1,935.0786
1 Tesla(TSLAON) în QAR
ر.ق1,649.5752
1 Tesla(TSLAON) în RSD
дин.46,088.406
1 Tesla(TSLAON) în UZS
soʻm5,394,999.1368
1 Tesla(TSLAON) în ALL
L38,008.2066
1 Tesla(TSLAON) în ANG
ƒ811.1922
1 Tesla(TSLAON) în AWG
ƒ815.724
1 Tesla(TSLAON) în BBD
$906.36
1 Tesla(TSLAON) în BAM
KM765.8742
1 Tesla(TSLAON) în BIF
Fr1,336,427.82
1 Tesla(TSLAON) în BND
$589.134
1 Tesla(TSLAON) în BSD
$453.18
1 Tesla(TSLAON) în JMD
$72,667.413
1 Tesla(TSLAON) în KHR
1,819,998.0708
1 Tesla(TSLAON) în KMF
Fr193,054.68
1 Tesla(TSLAON) în LAK
9,851,738.9334
1 Tesla(TSLAON) în LKR
රු138,160.9866
1 Tesla(TSLAON) în MDL
L7,753.9098
1 Tesla(TSLAON) în MGA
Ar2,041,349.31
1 Tesla(TSLAON) în MOP
P3,625.44
1 Tesla(TSLAON) în MVR
6,978.972
1 Tesla(TSLAON) în MWK
MK785,406.258
1 Tesla(TSLAON) în MZN
MT28,980.861
1 Tesla(TSLAON) în NPR
रु64,215.606
1 Tesla(TSLAON) în PYG
3,213,952.56
1 Tesla(TSLAON) în RWF
Fr658,470.54
1 Tesla(TSLAON) în SBD
$3,725.1396
1 Tesla(TSLAON) în SCR
6,226.6932
1 Tesla(TSLAON) în SRD
$17,447.43
1 Tesla(TSLAON) în SVC
$3,960.7932
1 Tesla(TSLAON) în SZL
L7,862.673
1 Tesla(TSLAON) în TMT
m1,586.13
1 Tesla(TSLAON) în TND
د.ت1,340.95962
1 Tesla(TSLAON) în TTD
$3,068.0286
1 Tesla(TSLAON) în UGX
Sh1,584,317.28
1 Tesla(TSLAON) în XAF
Fr257,859.42
1 Tesla(TSLAON) în XCD
$1,223.586
1 Tesla(TSLAON) în XOF
Fr257,859.42
1 Tesla(TSLAON) în XPF
Fr46,677.54
1 Tesla(TSLAON) în BWP
P6,095.271
1 Tesla(TSLAON) în BZD
$910.8918
1 Tesla(TSLAON) în CVE
$43,360.2624
1 Tesla(TSLAON) în DJF
Fr80,666.04
1 Tesla(TSLAON) în DOP
$29,148.5376
1 Tesla(TSLAON) în DZD
د.ج59,212.4988
1 Tesla(TSLAON) în FJD
$1,033.2504
1 Tesla(TSLAON) în GNF
Fr3,940,400.1
1 Tesla(TSLAON) în GTQ
Q3,471.3588
1 Tesla(TSLAON) în GYD
$94,787.1288
1 Tesla(TSLAON) în ISK
kr57,100.68

Resursă Tesla

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Tesla, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Tesla oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Tesla

Cât valorează Tesla (TSLAON) astăzi?
Prețul pe viu pentru TSLAON în USD este 453.18 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru TSLAON în USD?
Prețul actual pentru TSLAON la USD este $ 453.18. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Tesla?
Capitalizarea de piață pentru TSLAON este $ 5.00M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru TSLAON?
Ofertă aflată în circulație pentru TSLAON este 11.03K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TSLAON?
TSLAON a obținut un preț ATH de 473.8661895239948 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TSLAON?
TSLAON a avut un preț ATL de 329.3669085162907 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru TSLAON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TSLAON este $ 57.39K USD.
Va crește TSLAON în acest an?
TSLAON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TSLAON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:28:05 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Tesla (TSLAON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator TSLAON în USD

Sumă

TSLAON
TSLAON
USD
USD

1 TSLAON = 453.18 USD

Tranzacționează TSLAON

TSLAON/USDT
$453.19
$453.19$453.19
+1.44%

