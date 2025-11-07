BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Treehouse astăzi este 0.1458 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TREE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele.

Pret Treehouse (TREE)

Preț în timp real pentru 1 TREE în USD:

$0.1459
$0.1459$0.1459
-0.68%1D
USD
Treehouse (TREE) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:21:30 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Treehouse (TREE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.1457
$ 0.1457$ 0.1457
Minim 24 h
$ 0.158
$ 0.158$ 0.158
Maxim 24 h

$ 0.1457
$ 0.1457$ 0.1457

$ 0.158
$ 0.158$ 0.158

--
----

--
----

-3.13%

-0.67%

-12.01%

-12.01%

Prețul în timp real pentru Treehouse (TREE) este $ 0.1458. În ultimele 24 de ore, tokenul TREE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.1457 și un maxim de $ 0.158, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TREE este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TREE s-a modificat cu -3.13% în decursul ultimei ore, cu -0.67% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Treehouse (TREE)

--
----

$ 120.01K
$ 120.01K$ 120.01K

$ 145.80M
$ 145.80M$ 145.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Treehouse este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 120.01K. Oferta aflată în circulație pentru TREE este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 145.80M.

Istoric de preț pentru Treehouse (TREE) USD

Urmărește modificările de preț pentru Treehouse pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000999-0.67%
30 de zile$ -0.1096-42.92%
60 de zile$ -0.1967-57.44%
90 de zile$ -0.2684-64.80%
Modificare de preț astăzi pentru Treehouse

Astăzi, TREE a înregistrat o modificare de $ -0.000999 (-0.67%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Treehouse

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.1096 (-42.92%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Treehouse

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, TREE a văzut o modificare de $ -0.1967 (-57.44%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Treehouse

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.2684 (-64.80%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Treehouse (TREE)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Treehouse.

Ce este Treehouse (TREE)

The Treehouse Protocol introduces innovative fixed income primitives, starting with Treehouse’s first tAsset, tETH, a liquid staking token that empowers its users to participate in the convergence of on-chain Ethereum interest rates while retaining the flexibility to engage in DeFi activities.Treehouse Protocol is also pioneering the Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism for decentralized benchmark rate setting, enabling a range of fixed income products into digital assets.

Tokenul Treehouse este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Treehouse. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

Predicție de preț pentru Treehouse (USD)

Ce valoare va avea Treehouse (TREE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Treehouse (TREE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Treehouse.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Treehouse!

Tokenomie pentru Treehouse (TREE)

Înțelegerea tokenomică a Treehouse (TREE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TREE!

Cum se cumpără Treehouse (TREE)

Vrei să știi cum să cumperi Treehouse? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Treehouse cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

TREE în monede locale

1 Treehouse(TREE) în VND
3,836.727
3,836.727
1 Treehouse(TREE) în AUD
A$0.224532
A$0.224532
1 Treehouse(TREE) în GBP
0.110808
0.110808
1 Treehouse(TREE) în EUR
0.125388
0.125388
1 Treehouse(TREE) în USD
$0.1458
$0.1458
1 Treehouse(TREE) în MYR
RM0.609444
1 Treehouse(TREE) în TRY
6.139638
1 Treehouse(TREE) în JPY
¥22.3074
1 Treehouse(TREE) în ARS
ARS$211.609746
1 Treehouse(TREE) în RUB
11.834586
1 Treehouse(TREE) în INR
12.92517
1 Treehouse(TREE) în IDR
Rp2,429.999028
1 Treehouse(TREE) în PHP
8.6022
1 Treehouse(TREE) în EGP
￡E.6.894882
1 Treehouse(TREE) în BRL
R$0.78003
1 Treehouse(TREE) în CAD
C$0.205578
1 Treehouse(TREE) în BDT
17.789058
1 Treehouse(TREE) în NGN
209.782872
1 Treehouse(TREE) în COP
$556.487982
1 Treehouse(TREE) în ZAR
R.2.53692
1 Treehouse(TREE) în UAH
6.132348
1 Treehouse(TREE) în TZS
T.Sh.358.2306
1 Treehouse(TREE) în VES
Bs32.5134
1 Treehouse(TREE) în CLP
$137.4894
1 Treehouse(TREE) în PKR
Rs41.208912
1 Treehouse(TREE) în KZT
76.695174
1 Treehouse(TREE) în THB
฿4.72392
1 Treehouse(TREE) în TWD
NT$4.521258
1 Treehouse(TREE) în AED
د.إ0.535086
1 Treehouse(TREE) în CHF
Fr0.11664
1 Treehouse(TREE) în HKD
HK$1.132866
1 Treehouse(TREE) în AMD
֏55.75392
1 Treehouse(TREE) în MAD
.د.م1.357398
1 Treehouse(TREE) în MXN
$2.717712
1 Treehouse(TREE) în SAR
ريال0.54675
1 Treehouse(TREE) în ETB
Br22.378842
1 Treehouse(TREE) în KES
KSh18.828612
1 Treehouse(TREE) în JOD
د.أ0.1033722
1 Treehouse(TREE) în PLN
0.536544
1 Treehouse(TREE) în RON
лв0.64152
1 Treehouse(TREE) în SEK
kr1.398222
1 Treehouse(TREE) în BGN
лв0.246402
1 Treehouse(TREE) în HUF
Ft48.860496
1 Treehouse(TREE) în CZK
3.074922
1 Treehouse(TREE) în KWD
د.ك0.0446148
1 Treehouse(TREE) în ILS
0.476766
1 Treehouse(TREE) în BOB
Bs1.00602
1 Treehouse(TREE) în AZN
0.24786
1 Treehouse(TREE) în TJS
SM1.344276
1 Treehouse(TREE) în GEL
0.395118
1 Treehouse(TREE) în AOA
Kz133.02792
1 Treehouse(TREE) în BHD
.د.ب0.0548208
1 Treehouse(TREE) în BMD
$0.1458
1 Treehouse(TREE) în DKK
kr0.943326
1 Treehouse(TREE) în HNL
L3.831624
1 Treehouse(TREE) în MUR
6.7068
1 Treehouse(TREE) în NAD
$2.532546
1 Treehouse(TREE) în NOK
kr1.490076
1 Treehouse(TREE) în NZD
$0.258066
1 Treehouse(TREE) în PAB
B/.0.1458
1 Treehouse(TREE) în PGK
K0.622566
1 Treehouse(TREE) în QAR
ر.ق0.530712
1 Treehouse(TREE) în RSD
дин.14.822028
1 Treehouse(TREE) în UZS
soʻm1,735.714008
1 Treehouse(TREE) în ALL
L12.228246
1 Treehouse(TREE) în ANG
ƒ0.260982
1 Treehouse(TREE) în AWG
ƒ0.26244
1 Treehouse(TREE) în BBD
$0.2916
1 Treehouse(TREE) în BAM
KM0.246402
1 Treehouse(TREE) în BIF
Fr429.9642
1 Treehouse(TREE) în BND
$0.18954
1 Treehouse(TREE) în BSD
$0.1458
1 Treehouse(TREE) în JMD
$23.37903
1 Treehouse(TREE) în KHR
585.541548
1 Treehouse(TREE) în KMF
Fr62.1108
1 Treehouse(TREE) în LAK
3,169.565154
1 Treehouse(TREE) în LKR
රු44.450046
1 Treehouse(TREE) în MDL
L2.494638
1 Treehouse(TREE) în MGA
Ar656.7561
1 Treehouse(TREE) în MOP
P1.1664
1 Treehouse(TREE) în MVR
2.24532
1 Treehouse(TREE) în MWK
MK252.68598
1 Treehouse(TREE) în MZN
MT9.32391
1 Treehouse(TREE) în NPR
रु20.65986
1 Treehouse(TREE) în PYG
1,034.0136
1 Treehouse(TREE) în RWF
Fr211.8474
1 Treehouse(TREE) în SBD
$1.198476
1 Treehouse(TREE) în SCR
2.003292
1 Treehouse(TREE) în SRD
$5.6133
1 Treehouse(TREE) în SVC
$1.274292
1 Treehouse(TREE) în SZL
L2.52963
1 Treehouse(TREE) în TMT
m0.5103
1 Treehouse(TREE) în TND
د.ت0.4314222
1 Treehouse(TREE) în TTD
$0.987066
1 Treehouse(TREE) în UGX
Sh509.7168
1 Treehouse(TREE) în XAF
Fr82.8144
1 Treehouse(TREE) în XCD
$0.39366
1 Treehouse(TREE) în XOF
Fr82.8144
1 Treehouse(TREE) în XPF
Fr15.0174
1 Treehouse(TREE) în BWP
P1.96101
1 Treehouse(TREE) în BZD
$0.293058
1 Treehouse(TREE) în CVE
$13.950144
1 Treehouse(TREE) în DJF
Fr25.9524
1 Treehouse(TREE) în DOP
$9.377856
1 Treehouse(TREE) în DZD
د.ج19.023984
1 Treehouse(TREE) în FJD
$0.332424
1 Treehouse(TREE) în GNF
Fr1,267.731
1 Treehouse(TREE) în GTQ
Q1.116828
1 Treehouse(TREE) în GYD
$30.495528
1 Treehouse(TREE) în ISK
kr18.3708

Resursă Treehouse

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Treehouse, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Treehouse

Cât valorează Treehouse (TREE) astăzi?
Prețul pe viu pentru TREE în USD este 0.1458 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru TREE în USD?
Prețul actual pentru TREE la USD este $ 0.1458. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Treehouse?
Capitalizarea de piață pentru TREE este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru TREE?
Ofertă aflată în circulație pentru TREE este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TREE?
TREE a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TREE?
TREE a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru TREE?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TREE este $ 120.01K USD.
Va crește TREE în acest an?
TREE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TREE pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:21:30 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Treehouse (TREE)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

