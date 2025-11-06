BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru iShares 20 Year ETF astăzi este 90.92 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TLTON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru TLTON pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru iShares 20 Year ETF astăzi este 90.92 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TLTON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru TLTON pe MEXC acum.

Mai multe despre TLTON

Informații de preț pentru TLTON

Ce este TLTON

Pagina oficială pentru TLTON

Tokenomie pentru TLTON

Prognoza prețurilor pentru TLTON

Istoric TLTON

Ghid de cumpărare TLTON

Convertor valutar TLTON în fiduciar

TLTON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo iShares 20 Year ETF

Pret iShares 20 Year ETF (TLTON)

Preț în timp real pentru 1 TLTON în USD:

$90.92
$90.92$90.92
+0.27%1D
USD
iShares 20 Year ETF (TLTON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:27:44 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru iShares 20 Year ETF (TLTON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 90.04
$ 90.04$ 90.04
Minim 24 h
$ 91.08
$ 91.08$ 91.08
Maxim 24 h

$ 90.04
$ 90.04$ 90.04

$ 91.08
$ 91.08$ 91.08

$ 95.25413241837782
$ 95.25413241837782$ 95.25413241837782

$ 86.39533703543214
$ 86.39533703543214$ 86.39533703543214

-0.06%

+0.27%

-0.92%

-0.92%

Prețul în timp real pentru iShares 20 Year ETF (TLTON) este $ 90.92. În ultimele 24 de ore, tokenul TLTON a fost tranzacționat între un minim de $ 90.04 și un maxim de $ 91.08, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TLTON este $ 95.25413241837782, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 86.39533703543214.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TLTON s-a modificat cu -0.06% în decursul ultimei ore, cu +0.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.92% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața iShares 20 Year ETF (TLTON)

No.786

$ 20.53M
$ 20.53M$ 20.53M

$ 57.31K
$ 57.31K$ 57.31K

$ 20.53M
$ 20.53M$ 20.53M

225.81K
225.81K 225.81K

225,814.80959353
225,814.80959353 225,814.80959353

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru iShares 20 Year ETF este $ 20.53M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 57.31K. Oferta aflată în circulație pentru TLTON este 225.81K, cu o ofertă totală de 225814.80959353. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.53M.

Istoric de preț pentru iShares 20 Year ETF (TLTON) USD

Urmărește modificările de preț pentru iShares 20 Year ETF pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.2448+0.27%
30 de zile$ +0.59+0.65%
60 de zile$ +30.92+51.53%
90 de zile$ +30.92+51.53%
Modificare de preț astăzi pentru iShares 20 Year ETF

Astăzi, TLTON a înregistrat o modificare de $ +0.2448 (+0.27%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru iShares 20 Year ETF

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.59 (+0.65%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru iShares 20 Year ETF

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, TLTON a văzut o modificare de $ +30.92 (+51.53%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru iShares 20 Year ETF

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +30.92 (+51.53%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru iShares 20 Year ETF (TLTON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru iShares 20 Year ETF.

Ce este iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul iShares 20 Year ETF este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile iShares 20 Year ETF. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru TLTON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre iShares 20 Year ETF pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare iShares 20 Year ETF fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru iShares 20 Year ETF (USD)

Ce valoare va avea iShares 20 Year ETF (TLTON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale iShares 20 Year ETF (TLTON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru iShares 20 Year ETF.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru iShares 20 Year ETF!

Tokenomie pentru iShares 20 Year ETF (TLTON)

Înțelegerea tokenomică a iShares 20 Year ETF (TLTON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TLTON!

Cum se cumpără iShares 20 Year ETF (TLTON)

Vrei să știi cum să cumperi iShares 20 Year ETF? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra iShares 20 Year ETF cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

TLTON în monede locale

1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în VND
2,392,559.8
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în AUD
A$140.0168
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în GBP
69.0992
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în EUR
78.1912
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în USD
$90.92
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în MYR
RM380.0456
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în TRY
3,828.6412
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în JPY
¥13,910.76
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în ARS
ARS$131,958.5604
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în RUB
7,377.2488
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în INR
8,061.8764
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în IDR
Rp1,515,332.7272
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în PHP
5,364.28
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în EGP
￡E.4,305.062
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în BRL
R$486.422
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în CAD
C$128.1972
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în BDT
11,093.1492
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în NGN
130,632.0376
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în COP
$348,351.7972
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în ZAR
R.1,580.1896
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în UAH
3,824.0952
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în TZS
T.Sh.223,390.44
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în VES
Bs20,275.16
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în CLP
$85,737.56
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în PKR
Rs25,697.6288
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în KZT
47,826.6476
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în THB
฿2,947.6264
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în TWD
NT$2,815.7924
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în AED
د.إ333.6764
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în CHF
Fr72.736
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în HKD
HK$706.4484
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în AMD
֏34,767.808
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în MAD
.د.م846.4652
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în MXN
$1,693.8396
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în SAR
ريال340.95
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în ETB
Br13,955.3108
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în KES
KSh11,741.4088
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în JOD
د.أ64.46228
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în PLN
335.4948
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în RON
лв400.9572
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în SEK
kr871.0136
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în BGN
лв153.6548
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în HUF
Ft30,458.2
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în CZK
1,919.3212
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în KWD
د.ك27.91244
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în ILS
297.3084
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în BOB
Bs627.348
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în AZN
154.564
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în TJS
SM838.2824
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în GEL
246.3932
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în AOA
Kz82,955.408
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în BHD
.د.ب34.18592
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în BMD
$90.92
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în DKK
kr588.2524
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în HNL
L2,389.3776
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în MUR
4,182.32
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în NAD
$1,579.2804
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în NOK
kr929.2024
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în NZD
$160.9284
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în PAB
B/.90.92
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în PGK
K388.2284
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în QAR
ر.ق330.9488
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în RSD
дин.9,246.564
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în UZS
soʻm1,082,380.7792
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în ALL
L7,625.4604
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în ANG
ƒ162.7468
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în AWG
ƒ163.656
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în BBD
$181.84
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în BAM
KM153.6548
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în BIF
Fr268,123.08
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în BND
$118.196
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în BSD
$90.92
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în JMD
$14,579.022
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în KHR
365,140.1752
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în KMF
Fr38,731.92
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în LAK
1,976,521.6996
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în LKR
රු27,718.7804
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în MDL
L1,555.6412
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în MGA
Ar409,549.14
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în MOP
P727.36
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în MVR
1,400.168
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în MWK
MK157,573.452
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în MZN
MT5,814.334
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în NPR
रु12,883.364
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în PYG
644,804.64
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în RWF
Fr132,106.76
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în SBD
$747.3624
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în SCR
1,249.2408
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în SRD
$3,500.42
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în SVC
$794.6408
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în SZL
L1,577.462
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în TMT
m318.22
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în TND
د.ت269.03228
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în TTD
$615.5284
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în UGX
Sh317,856.32
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în XAF
Fr51,733.48
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în XCD
$245.484
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în XOF
Fr51,733.48
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în XPF
Fr9,364.76
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în BWP
P1,222.874
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în BZD
$182.7492
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în CVE
$8,699.2256
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în DJF
Fr16,183.76
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în DOP
$5,847.9744
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în DZD
د.ج11,879.6072
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în FJD
$207.2976
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în GNF
Fr790,549.4
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în GTQ
Q696.4472
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în GYD
$19,016.8272
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) în ISK
kr11,455.92

Resursă iShares 20 Year ETF

Pentru o înțelegere mai aprofundată a iShares 20 Year ETF, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web iShares 20 Year ETF oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre iShares 20 Year ETF

Cât valorează iShares 20 Year ETF (TLTON) astăzi?
Prețul pe viu pentru TLTON în USD este 90.92 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru TLTON în USD?
Prețul actual pentru TLTON la USD este $ 90.92. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru iShares 20 Year ETF?
Capitalizarea de piață pentru TLTON este $ 20.53M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru TLTON?
Ofertă aflată în circulație pentru TLTON este 225.81K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TLTON?
TLTON a obținut un preț ATH de 95.25413241837782 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TLTON?
TLTON a avut un preț ATL de 86.39533703543214 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru TLTON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TLTON este $ 57.31K USD.
Va crește TLTON în acest an?
TLTON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TLTON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:27:44 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru iShares 20 Year ETF (TLTON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator TLTON în USD

Sumă

TLTON
TLTON
USD
USD

1 TLTON = 90.92 USD

Tranzacționează TLTON

TLTON/USDT
$90.92
$90.92$90.92
+0.29%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,475.83
$102,475.83$102,475.83

-1.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,345.28
$3,345.28$3,345.28

-1.56%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.96
$157.96$157.96

-1.59%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.02%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,481.00
$1,481.00$1,481.00

+0.33%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,475.83
$102,475.83$102,475.83

-1.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,345.28
$3,345.28$3,345.28

-1.56%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2554
$2.2554$2.2554

-0.92%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.96
$157.96$157.96

-1.59%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0449
$1.0449$1.0449

-3.71%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.08
$31.08$31.08

+107.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1819
$0.1819$0.1819

+263.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004391
$0.0004391$0.0004391

+192.73%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.041399
$0.041399$0.041399

+4,039.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$5.938
$5.938$5.938

+493.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1819
$0.1819$0.1819

+263.80%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.42476
$0.42476$0.42476

+235.06%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$5.8826
$5.8826$5.8826

+214.62%