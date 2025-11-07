BursăDEX+
Prețul în timp real pentru TCOM Global astăzi este 0.05933 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TCOM în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru TCOM pe MEXC acum.

Mai multe despre TCOM

Informații de preț pentru TCOM

Ce este TCOM

Pagina oficială pentru TCOM

Tokenomie pentru TCOM

Prognoza prețurilor pentru TCOM

Istoric TCOM

Ghid de cumpărare TCOM

Convertor valutar TCOM în fiduciar

TCOM Spot

Contracte la termenTCOM USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo TCOM Global

Pret TCOM Global (TCOM)

Preț în timp real pentru 1 TCOM în USD:

$0.05933
$0.05933$0.05933
-0.18%1D
USD
TCOM Global (TCOM) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:19:38 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru TCOM Global (TCOM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.05647
$ 0.05647$ 0.05647
Minim 24 h
$ 0.06122
$ 0.06122$ 0.06122
Maxim 24 h

$ 0.05647
$ 0.05647$ 0.05647

$ 0.06122
$ 0.06122$ 0.06122

--
----

--
----

-0.12%

-0.18%

+22.22%

+22.22%

Prețul în timp real pentru TCOM Global (TCOM) este $ 0.05933. În ultimele 24 de ore, tokenul TCOM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.05647 și un maxim de $ 0.06122, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TCOM este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TCOM s-a modificat cu -0.12% în decursul ultimei ore, cu -0.18% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +22.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TCOM Global (TCOM)

--
----

$ 124.13K
$ 124.13K$ 124.13K

$ 59.33M
$ 59.33M$ 59.33M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru TCOM Global este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 124.13K. Oferta aflată în circulație pentru TCOM este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 59.33M.

Istoric de preț pentru TCOM Global (TCOM) USD

Urmărește modificările de preț pentru TCOM Global pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000107-0.18%
30 de zile$ +0.03416+135.71%
60 de zile$ +0.04292+261.54%
90 de zile$ +0.03933+196.65%
Modificare de preț astăzi pentru TCOM Global

Astăzi, TCOM a înregistrat o modificare de $ -0.000107 (-0.18%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru TCOM Global

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.03416 (+135.71%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru TCOM Global

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, TCOM a văzut o modificare de $ +0.04292 (+261.54%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru TCOM Global

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.03933 (+196.65%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru TCOM Global (TCOM)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru TCOM Global.

Ce este TCOM Global (TCOM)

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

Tokenul TCOM Global este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile TCOM Global. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru TCOM pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre TCOM Global pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare TCOM Global fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru TCOM Global (USD)

Ce valoare va avea TCOM Global (TCOM) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale TCOM Global (TCOM) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru TCOM Global.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru TCOM Global!

Tokenomie pentru TCOM Global (TCOM)

Înțelegerea tokenomică a TCOM Global (TCOM) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TCOM!

Cum se cumpără TCOM Global (TCOM)

Vrei să știi cum să cumperi TCOM Global? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra TCOM Global cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

TCOM în monede locale

1 TCOM Global(TCOM) în VND
1,561.26895
1 TCOM Global(TCOM) în AUD
A$0.0913682
1 TCOM Global(TCOM) în GBP
0.0450908
1 TCOM Global(TCOM) în EUR
0.0510238
1 TCOM Global(TCOM) în USD
$0.05933
1 TCOM Global(TCOM) în MYR
RM0.2479994
1 TCOM Global(TCOM) în TRY
2.4983863
1 TCOM Global(TCOM) în JPY
¥9.07749
1 TCOM Global(TCOM) în ARS
ARS$86.1097821
1 TCOM Global(TCOM) în RUB
4.8158161
1 TCOM Global(TCOM) în INR
5.2596045
1 TCOM Global(TCOM) în IDR
Rp988.8329378
1 TCOM Global(TCOM) în PHP
3.50047
1 TCOM Global(TCOM) în EGP
￡E.2.8057157
1 TCOM Global(TCOM) în BRL
R$0.3174155
1 TCOM Global(TCOM) în CAD
C$0.0836553
1 TCOM Global(TCOM) în BDT
7.2388533
1 TCOM Global(TCOM) în NGN
85.3663772
1 TCOM Global(TCOM) în COP
$226.4501507
1 TCOM Global(TCOM) în ZAR
R.1.032342
1 TCOM Global(TCOM) în UAH
2.4954198
1 TCOM Global(TCOM) în TZS
T.Sh.145.77381
1 TCOM Global(TCOM) în VES
Bs13.23059
1 TCOM Global(TCOM) în CLP
$55.94819
1 TCOM Global(TCOM) în PKR
Rs16.7690312
1 TCOM Global(TCOM) în KZT
31.2093599
1 TCOM Global(TCOM) în THB
฿1.922292
1 TCOM Global(TCOM) în TWD
NT$1.8398233
1 TCOM Global(TCOM) în AED
د.إ0.2177411
1 TCOM Global(TCOM) în CHF
Fr0.047464
1 TCOM Global(TCOM) în HKD
HK$0.4609941
1 TCOM Global(TCOM) în AMD
֏22.687792
1 TCOM Global(TCOM) în MAD
.د.م0.5523623
1 TCOM Global(TCOM) în MXN
$1.1059112
1 TCOM Global(TCOM) în SAR
ريال0.2224875
1 TCOM Global(TCOM) în ETB
Br9.1065617
1 TCOM Global(TCOM) în KES
KSh7.6618762
1 TCOM Global(TCOM) în JOD
د.أ0.04206497
1 TCOM Global(TCOM) în PLN
0.2183344
1 TCOM Global(TCOM) în RON
лв0.261052
1 TCOM Global(TCOM) în SEK
kr0.5689747
1 TCOM Global(TCOM) în BGN
лв0.1002677
1 TCOM Global(TCOM) în HUF
Ft19.8826696
1 TCOM Global(TCOM) în CZK
1.2512697
1 TCOM Global(TCOM) în KWD
د.ك0.01815498
1 TCOM Global(TCOM) în ILS
0.1940091
1 TCOM Global(TCOM) în BOB
Bs0.409377
1 TCOM Global(TCOM) în AZN
0.100861
1 TCOM Global(TCOM) în TJS
SM0.5470226
1 TCOM Global(TCOM) în GEL
0.1607843
1 TCOM Global(TCOM) în AOA
Kz54.132692
1 TCOM Global(TCOM) în BHD
.د.ب0.02230808
1 TCOM Global(TCOM) în BMD
$0.05933
1 TCOM Global(TCOM) în DKK
kr0.3838651
1 TCOM Global(TCOM) în HNL
L1.5591924
1 TCOM Global(TCOM) în MUR
2.72918
1 TCOM Global(TCOM) în NAD
$1.0305621
1 TCOM Global(TCOM) în NOK
kr0.6063526
1 TCOM Global(TCOM) în NZD
$0.1050141
1 TCOM Global(TCOM) în PAB
B/.0.05933
1 TCOM Global(TCOM) în PGK
K0.2533391
1 TCOM Global(TCOM) în QAR
ر.ق0.2159612
1 TCOM Global(TCOM) în RSD
дин.6.0314878
1 TCOM Global(TCOM) în UZS
soʻm706.3094108
1 TCOM Global(TCOM) în ALL
L4.9760071
1 TCOM Global(TCOM) în ANG
ƒ0.1062007
1 TCOM Global(TCOM) în AWG
ƒ0.106794
1 TCOM Global(TCOM) în BBD
$0.11866
1 TCOM Global(TCOM) în BAM
KM0.1002677
1 TCOM Global(TCOM) în BIF
Fr174.96417
1 TCOM Global(TCOM) în BND
$0.077129
1 TCOM Global(TCOM) în BSD
$0.05933
1 TCOM Global(TCOM) în JMD
$9.5135655
1 TCOM Global(TCOM) în KHR
238.2728398
1 TCOM Global(TCOM) în KMF
Fr25.27458
1 TCOM Global(TCOM) în LAK
1,289.7825829
1 TCOM Global(TCOM) în LKR
රු18.0879371
1 TCOM Global(TCOM) în MDL
L1.0151363
1 TCOM Global(TCOM) în MGA
Ar267.251985
1 TCOM Global(TCOM) în MOP
P0.47464
1 TCOM Global(TCOM) în MVR
0.913682
1 TCOM Global(TCOM) în MWK
MK102.824823
1 TCOM Global(TCOM) în MZN
MT3.7941535
1 TCOM Global(TCOM) în NPR
रु8.407061
1 TCOM Global(TCOM) în PYG
420.76836
1 TCOM Global(TCOM) în RWF
Fr86.20649
1 TCOM Global(TCOM) în SBD
$0.4876926
1 TCOM Global(TCOM) în SCR
0.8151942
1 TCOM Global(TCOM) în SRD
$2.284205
1 TCOM Global(TCOM) în SVC
$0.5185442
1 TCOM Global(TCOM) în SZL
L1.0293755
1 TCOM Global(TCOM) în TMT
m0.207655
1 TCOM Global(TCOM) în TND
د.ت0.17555747
1 TCOM Global(TCOM) în TTD
$0.4016641
1 TCOM Global(TCOM) în UGX
Sh207.41768
1 TCOM Global(TCOM) în XAF
Fr33.69944
1 TCOM Global(TCOM) în XCD
$0.160191
1 TCOM Global(TCOM) în XOF
Fr33.69944
1 TCOM Global(TCOM) în XPF
Fr6.11099
1 TCOM Global(TCOM) în BWP
P0.7979885
1 TCOM Global(TCOM) în BZD
$0.1192533
1 TCOM Global(TCOM) în CVE
$5.6766944
1 TCOM Global(TCOM) în DJF
Fr10.56074
1 TCOM Global(TCOM) în DOP
$3.8161056
1 TCOM Global(TCOM) în DZD
د.ج7.7413784
1 TCOM Global(TCOM) în FJD
$0.1352724
1 TCOM Global(TCOM) în GNF
Fr515.87435
1 TCOM Global(TCOM) în GTQ
Q0.4544678
1 TCOM Global(TCOM) în GYD
$12.4094628
1 TCOM Global(TCOM) în ISK
kr7.47558

Resursă TCOM Global

Pentru o înțelegere mai aprofundată a TCOM Global, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web TCOM Global oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre TCOM Global

Cât valorează TCOM Global (TCOM) astăzi?
Prețul pe viu pentru TCOM în USD este 0.05933 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru TCOM în USD?
Prețul actual pentru TCOM la USD este $ 0.05933. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru TCOM Global?
Capitalizarea de piață pentru TCOM este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru TCOM?
Ofertă aflată în circulație pentru TCOM este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TCOM?
TCOM a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TCOM?
TCOM a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru TCOM?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TCOM este $ 124.13K USD.
Va crește TCOM în acest an?
TCOM ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TCOM pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:19:38 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru TCOM Global (TCOM)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator TCOM în USD

Sumă

TCOM
TCOM
USD
USD

1 TCOM = 0.05933 USD

Tranzacționează TCOM

TCOM/USDT
$0.05933
$0.05933$0.05933
-0.22%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

