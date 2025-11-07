BursăDEX+
Prețul în timp real pentru PrompTale AI astăzi este 0.002304 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TALE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru TALE pe MEXC acum.

Pret PrompTale AI (TALE)

Preț în timp real pentru 1 TALE în USD:

$0.002304
$0.002304$0.002304
-4.23%1D
USD
PrompTale AI (TALE) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:19:24 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru PrompTale AI (TALE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.001499
$ 0.001499$ 0.001499
Minim 24 h
$ 0.002619
$ 0.002619$ 0.002619
Maxim 24 h

$ 0.001499
$ 0.001499$ 0.001499

$ 0.002619
$ 0.002619$ 0.002619

$ 0.3090272322133998
$ 0.3090272322133998$ 0.3090272322133998

$ 0.002040742614008206
$ 0.002040742614008206$ 0.002040742614008206

-4.24%

-4.22%

-15.61%

-15.61%

Prețul în timp real pentru PrompTale AI (TALE) este $ 0.002304. În ultimele 24 de ore, tokenul TALE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.001499 și un maxim de $ 0.002619, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TALE este $ 0.3090272322133998, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.002040742614008206.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TALE s-a modificat cu -4.24% în decursul ultimei ore, cu -4.22% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PrompTale AI (TALE)

No.2762

$ 233.61K
$ 233.61K$ 233.61K

$ 19.39K
$ 19.39K$ 19.39K

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

101.39M
101.39M 101.39M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

20.27%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru PrompTale AI este $ 233.61K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 19.39K. Oferta aflată în circulație pentru TALE este 101.39M, cu o ofertă totală de 500000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.15M.

Istoric de preț pentru PrompTale AI (TALE) USD

Urmărește modificările de preț pentru PrompTale AI pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00010176-4.22%
30 de zile$ -0.002452-51.56%
60 de zile$ -0.001317-36.38%
90 de zile$ -0.003115-57.49%
Modificare de preț astăzi pentru PrompTale AI

Astăzi, TALE a înregistrat o modificare de $ -0.00010176 (-4.22%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru PrompTale AI

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.002452 (-51.56%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru PrompTale AI

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, TALE a văzut o modificare de $ -0.001317 (-36.38%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru PrompTale AI

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.003115 (-57.49%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru PrompTale AI (TALE)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru PrompTale AI.

Ce este PrompTale AI (TALE)

A Decentralized, Trustless AI for Content Creators.

Tokenul PrompTale AI este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile PrompTale AI. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru TALE pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre PrompTale AI pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare PrompTale AI fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru PrompTale AI (USD)

Ce valoare va avea PrompTale AI (TALE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale PrompTale AI (TALE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru PrompTale AI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru PrompTale AI!

Tokenomie pentru PrompTale AI (TALE)

Înțelegerea tokenomică a PrompTale AI (TALE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TALE!

Cum se cumpără PrompTale AI (TALE)

Vrei să știi cum să cumperi PrompTale AI? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra PrompTale AI cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

TALE în monede locale

1 PrompTale AI(TALE) în VND
60.62976
1 PrompTale AI(TALE) în AUD
A$0.00354816
1 PrompTale AI(TALE) în GBP
0.00175104
1 PrompTale AI(TALE) în EUR
0.00198144
1 PrompTale AI(TALE) în USD
$0.002304
1 PrompTale AI(TALE) în MYR
RM0.00963072
1 PrompTale AI(TALE) în TRY
0.09702144
1 PrompTale AI(TALE) în JPY
¥0.352512
1 PrompTale AI(TALE) în ARS
ARS$3.34395648
1 PrompTale AI(TALE) în RUB
0.18701568
1 PrompTale AI(TALE) în INR
0.2042496
1 PrompTale AI(TALE) în IDR
Rp38.39998464
1 PrompTale AI(TALE) în PHP
0.135936
1 PrompTale AI(TALE) în EGP
￡E.0.10895616
1 PrompTale AI(TALE) în BRL
R$0.0123264
1 PrompTale AI(TALE) în CAD
C$0.00324864
1 PrompTale AI(TALE) în BDT
0.28111104
1 PrompTale AI(TALE) în NGN
3.31508736
1 PrompTale AI(TALE) în COP
$8.79388416
1 PrompTale AI(TALE) în ZAR
R.0.0400896
1 PrompTale AI(TALE) în UAH
0.09690624
1 PrompTale AI(TALE) în TZS
T.Sh.5.660928
1 PrompTale AI(TALE) în VES
Bs0.513792
1 PrompTale AI(TALE) în CLP
$2.172672
1 PrompTale AI(TALE) în PKR
Rs0.65120256
1 PrompTale AI(TALE) în KZT
1.21197312
1 PrompTale AI(TALE) în THB
฿0.0746496
1 PrompTale AI(TALE) în TWD
NT$0.07144704
1 PrompTale AI(TALE) în AED
د.إ0.00845568
1 PrompTale AI(TALE) în CHF
Fr0.0018432
1 PrompTale AI(TALE) în HKD
HK$0.01790208
1 PrompTale AI(TALE) în AMD
֏0.8810496
1 PrompTale AI(TALE) în MAD
.د.م0.02145024
1 PrompTale AI(TALE) în MXN
$0.04294656
1 PrompTale AI(TALE) în SAR
ريال0.00864
1 PrompTale AI(TALE) în ETB
Br0.35364096
1 PrompTale AI(TALE) în KES
KSh0.29753856
1 PrompTale AI(TALE) în JOD
د.أ0.001633536
1 PrompTale AI(TALE) în PLN
0.00847872
1 PrompTale AI(TALE) în RON
лв0.0101376
1 PrompTale AI(TALE) în SEK
kr0.02209536
1 PrompTale AI(TALE) în BGN
лв0.00389376
1 PrompTale AI(TALE) în HUF
Ft0.77211648
1 PrompTale AI(TALE) în CZK
0.04859136
1 PrompTale AI(TALE) în KWD
د.ك0.000705024
1 PrompTale AI(TALE) în ILS
0.00753408
1 PrompTale AI(TALE) în BOB
Bs0.0158976
1 PrompTale AI(TALE) în AZN
0.0039168
1 PrompTale AI(TALE) în TJS
SM0.02124288
1 PrompTale AI(TALE) în GEL
0.00624384
1 PrompTale AI(TALE) în AOA
Kz2.1021696
1 PrompTale AI(TALE) în BHD
.د.ب0.000866304
1 PrompTale AI(TALE) în BMD
$0.002304
1 PrompTale AI(TALE) în DKK
kr0.01490688
1 PrompTale AI(TALE) în HNL
L0.06054912
1 PrompTale AI(TALE) în MUR
0.105984
1 PrompTale AI(TALE) în NAD
$0.04002048
1 PrompTale AI(TALE) în NOK
kr0.02354688
1 PrompTale AI(TALE) în NZD
$0.00407808
1 PrompTale AI(TALE) în PAB
B/.0.002304
1 PrompTale AI(TALE) în PGK
K0.00983808
1 PrompTale AI(TALE) în QAR
ر.ق0.00838656
1 PrompTale AI(TALE) în RSD
дин.0.23422464
1 PrompTale AI(TALE) în UZS
soʻm27.42856704
1 PrompTale AI(TALE) în ALL
L0.19323648
1 PrompTale AI(TALE) în ANG
ƒ0.00412416
1 PrompTale AI(TALE) în AWG
ƒ0.0041472
1 PrompTale AI(TALE) în BBD
$0.004608
1 PrompTale AI(TALE) în BAM
KM0.00389376
1 PrompTale AI(TALE) în BIF
Fr6.794496
1 PrompTale AI(TALE) în BND
$0.0029952
1 PrompTale AI(TALE) în BSD
$0.002304
1 PrompTale AI(TALE) în JMD
$0.3694464
1 PrompTale AI(TALE) în KHR
9.25300224
1 PrompTale AI(TALE) în KMF
Fr0.981504
1 PrompTale AI(TALE) în LAK
50.08695552
1 PrompTale AI(TALE) în LKR
රු0.70242048
1 PrompTale AI(TALE) în MDL
L0.03942144
1 PrompTale AI(TALE) în MGA
Ar10.378368
1 PrompTale AI(TALE) în MOP
P0.018432
1 PrompTale AI(TALE) în MVR
0.0354816
1 PrompTale AI(TALE) în MWK
MK3.9930624
1 PrompTale AI(TALE) în MZN
MT0.1473408
1 PrompTale AI(TALE) în NPR
रु0.3264768
1 PrompTale AI(TALE) în PYG
16.339968
1 PrompTale AI(TALE) în RWF
Fr3.347712
1 PrompTale AI(TALE) în SBD
$0.01893888
1 PrompTale AI(TALE) în SCR
0.03165696
1 PrompTale AI(TALE) în SRD
$0.088704
1 PrompTale AI(TALE) în SVC
$0.02013696
1 PrompTale AI(TALE) în SZL
L0.0399744
1 PrompTale AI(TALE) în TMT
m0.008064
1 PrompTale AI(TALE) în TND
د.ت0.006817536
1 PrompTale AI(TALE) în TTD
$0.01559808
1 PrompTale AI(TALE) în UGX
Sh8.054784
1 PrompTale AI(TALE) în XAF
Fr1.308672
1 PrompTale AI(TALE) în XCD
$0.0062208
1 PrompTale AI(TALE) în XOF
Fr1.308672
1 PrompTale AI(TALE) în XPF
Fr0.237312
1 PrompTale AI(TALE) în BWP
P0.0309888
1 PrompTale AI(TALE) în BZD
$0.00463104
1 PrompTale AI(TALE) în CVE
$0.22044672
1 PrompTale AI(TALE) în DJF
Fr0.410112
1 PrompTale AI(TALE) în DOP
$0.14819328
1 PrompTale AI(TALE) în DZD
د.ج0.30062592
1 PrompTale AI(TALE) în FJD
$0.00525312
1 PrompTale AI(TALE) în GNF
Fr20.03328
1 PrompTale AI(TALE) în GTQ
Q0.01764864
1 PrompTale AI(TALE) în GYD
$0.48190464
1 PrompTale AI(TALE) în ISK
kr0.290304

Resursă PrompTale AI

Pentru o înțelegere mai aprofundată a PrompTale AI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web PrompTale AI oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre PrompTale AI

Cât valorează PrompTale AI (TALE) astăzi?
Prețul pe viu pentru TALE în USD este 0.002304 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru TALE în USD?
Prețul actual pentru TALE la USD este $ 0.002304. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru PrompTale AI?
Capitalizarea de piață pentru TALE este $ 233.61K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru TALE?
Ofertă aflată în circulație pentru TALE este 101.39M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TALE?
TALE a obținut un preț ATH de 0.3090272322133998 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TALE?
TALE a avut un preț ATL de 0.002040742614008206 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru TALE?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TALE este $ 19.39K USD.
Va crește TALE în acest an?
TALE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TALE pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:19:24 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru PrompTale AI (TALE)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

