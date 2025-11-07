Ce este SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tokenul SP500 xStock este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile SP500 xStock. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru SPYX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre SP500 xStock pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare SP500 xStock fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru SP500 xStock (USD)

Ce valoare va avea SP500 xStock (SPYX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale SP500 xStock (SPYX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru SP500 xStock.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru SP500 xStock!

Tokenomie pentru SP500 xStock (SPYX)

Înțelegerea tokenomică a SP500 xStock (SPYX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SPYX!

Cum se cumpără SP500 xStock (SPYX)

Vrei să știi cum să cumperi SP500 xStock? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra SP500 xStock cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

SPYX în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă SP500 xStock

Pentru o înțelegere mai aprofundată a SP500 xStock, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre SP500 xStock Cât valorează SP500 xStock (SPYX) astăzi? Prețul pe viu pentru SPYX în USD este 676.37 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru SPYX în USD? $ 676.37 . Consultă Prețul actual pentru SPYX la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru SP500 xStock? Capitalizarea de piață pentru SPYX este $ 16.33M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru SPYX? Ofertă aflată în circulație pentru SPYX este 24.15K USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SPYX? SPYX a obținut un preț ATH de 692.479563624506 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SPYX? SPYX a avut un preț ATL de 594.884270877716 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru SPYX? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SPYX este $ 61.42K USD . Va crește SPYX în acest an? SPYX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SPYX pentru o analiză mai aprofundată.

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

