Prețul în timp real pentru SP500 xStock astăzi este 676.37 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SPYX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SPYX pe MEXC acum.

Pret SP500 xStock (SPYX)

$676.37
+0.03%1D
SP500 xStock (SPYX) graficul prețurilor în timp real
Informații privind prețul pentru SP500 xStock (SPYX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 667.57
Minim 24 h
$ 679.57
Maxim 24 h

$ 667.57
$ 679.57
$ 692.479563624506
$ 594.884270877716
+0.09%

+0.03%

-0.96%

-0.96%

Prețul în timp real pentru SP500 xStock (SPYX) este $ 676.37. În ultimele 24 de ore, tokenul SPYX a fost tranzacționat între un minim de $ 667.57 și un maxim de $ 679.57, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SPYX este $ 692.479563624506, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 594.884270877716.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SPYX s-a modificat cu +0.09% în decursul ultimei ore, cu +0.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SP500 xStock (SPYX)

No.891

$ 16.33M
$ 61.42K
$ 16.33M
24.15K
--
24,149.14303548
SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru SP500 xStock este $ 16.33M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 61.42K. Oferta aflată în circulație pentru SPYX este 24.15K, cu o ofertă totală de 24149.14303548. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 16.33M.

Istoric de preț pentru SP500 xStock (SPYX) USD

Urmărește modificările de preț pentru SP500 xStock pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.2029+0.03%
30 de zile$ +4.79+0.71%
60 de zile$ +32.48+5.04%
90 de zile$ +32.64+5.07%
Modificare de preț astăzi pentru SP500 xStock

Astăzi, SPYX a înregistrat o modificare de $ +0.2029 (+0.03%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru SP500 xStock

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +4.79 (+0.71%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru SP500 xStock

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, SPYX a văzut o modificare de $ +32.48 (+5.04%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru SP500 xStock

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +32.64 (+5.07%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru SP500 xStock (SPYX)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru SP500 xStock.

Ce este SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tokenul SP500 xStock este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile SP500 xStock. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru SPYX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre SP500 xStock pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare SP500 xStock fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru SP500 xStock (USD)

Ce valoare va avea SP500 xStock (SPYX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale SP500 xStock (SPYX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru SP500 xStock.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru SP500 xStock!

Tokenomie pentru SP500 xStock (SPYX)

Înțelegerea tokenomică a SP500 xStock (SPYX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SPYX!

Cum se cumpără SP500 xStock (SPYX)

Vrei să știi cum să cumperi SP500 xStock? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra SP500 xStock cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

Resursă SP500 xStock

Pentru o înțelegere mai aprofundată a SP500 xStock, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web SP500 xStock oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre SP500 xStock

Cât valorează SP500 xStock (SPYX) astăzi?
Prețul pe viu pentru SPYX în USD este 676.37 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru SPYX în USD?
Prețul actual pentru SPYX la USD este $ 676.37. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru SP500 xStock?
Capitalizarea de piață pentru SPYX este $ 16.33M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru SPYX?
Ofertă aflată în circulație pentru SPYX este 24.15K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SPYX?
SPYX a obținut un preț ATH de 692.479563624506 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SPYX?
SPYX a avut un preț ATL de 594.884270877716 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru SPYX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SPYX este $ 61.42K USD.
Va crește SPYX în acest an?
SPYX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SPYX pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru SP500 xStock (SPYX)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

