Prețul în timp real pentru SPDR S P 500 ETF astăzi este 673.29 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SPYON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SPYON pe MEXC acum.

Pret SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Preț în timp real pentru 1 SPYON în USD:

$673.29
$673.29
+0.02%1D
USD
SPDR S P 500 ETF (SPYON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:17:04 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru SPDR S P 500 ETF (SPYON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 673.03
$ 673.03
Minim 24 h
$ 682.46
$ 682.46
Maxim 24 h

$ 673.03
$ 673.03

$ 682.46
$ 682.46

$ 690.6831306581166
$ 690.6831306581166

$ 640.4052156827559
$ 640.4052156827559

-0.20%

+0.02%

-1.82%

-1.82%

Prețul în timp real pentru SPDR S P 500 ETF (SPYON) este $ 673.29. În ultimele 24 de ore, tokenul SPYON a fost tranzacționat între un minim de $ 673.03 și un maxim de $ 682.46, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SPYON este $ 690.6831306581166, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 640.4052156827559.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SPYON s-a modificat cu -0.20% în decursul ultimei ore, cu +0.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.82% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SPDR S P 500 ETF (SPYON)

No.710

$ 24.85M
$ 24.85M

$ 55.63K
$ 55.63K

$ 24.85M
$ 24.85M

36.90K
36.90K

36,903.48615101
36,903.48615101

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru SPDR S P 500 ETF este $ 24.85M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 55.63K. Oferta aflată în circulație pentru SPYON este 36.90K, cu o ofertă totală de 36903.48615101. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 24.85M.

Istoric de preț pentru SPDR S P 500 ETF (SPYON) USD

Urmărește modificările de preț pentru SPDR S P 500 ETF pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.1346+0.02%
30 de zile$ +3.41+0.50%
60 de zile$ +73.29+12.21%
90 de zile$ +73.29+12.21%
Modificare de preț astăzi pentru SPDR S P 500 ETF

Astăzi, SPYON a înregistrat o modificare de $ +0.1346 (+0.02%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru SPDR S P 500 ETF

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +3.41 (+0.50%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru SPDR S P 500 ETF

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, SPYON a văzut o modificare de $ +73.29 (+12.21%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru SPDR S P 500 ETF

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +73.29 (+12.21%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru SPDR S P 500 ETF (SPYON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru SPDR S P 500 ETF.

Ce este SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul SPDR S P 500 ETF este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile SPDR S P 500 ETF. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru SPYON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre SPDR S P 500 ETF pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare SPDR S P 500 ETF fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru SPDR S P 500 ETF (USD)

Ce valoare va avea SPDR S P 500 ETF (SPYON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale SPDR S P 500 ETF (SPYON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru SPDR S P 500 ETF.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru SPDR S P 500 ETF!

Tokenomie pentru SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Înțelegerea tokenomică a SPDR S P 500 ETF (SPYON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SPYON!

Cum se cumpără SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Vrei să știi cum să cumperi SPDR S P 500 ETF? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra SPDR S P 500 ETF cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

SPYON în monede locale

1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în VND
17,717,626.35
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în AUD
A$1,036.8666
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în GBP
511.7004
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în EUR
579.0294
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în USD
$673.29
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în MYR
RM2,814.3522
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în TRY
28,352.2419
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în JPY
¥103,013.37
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în ARS
ARS$977,192.9073
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în RUB
54,650.9493
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în INR
59,687.1585
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în IDR
Rp11,221,495.5114
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în PHP
39,724.11
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în EGP
￡E.31,839.8841
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în BRL
R$3,602.1015
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în CAD
C$949.3389
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în BDT
82,148.1129
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în NGN
968,756.5836
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în COP
$2,569,806.5391
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în ZAR
R.11,715.246
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în UAH
28,318.5774
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în TZS
T.Sh.1,654,273.53
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în VES
Bs150,143.67
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în CLP
$634,912.47
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în PKR
Rs190,298.6856
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în KZT
354,170.7387
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în THB
฿21,814.596
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în TWD
NT$20,878.7229
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în AED
د.إ2,470.9743
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în CHF
Fr538.632
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în HKD
HK$5,231.4633
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în AMD
֏257,466.096
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în MAD
.د.م6,268.3299
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în MXN
$12,550.1256
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în SAR
ريال2,524.8375
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în ETB
Br103,343.2821
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în KES
KSh86,948.6706
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în JOD
د.أ477.36261
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în PLN
2,477.7072
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în RON
лв2,962.476
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în SEK
kr6,456.8511
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în BGN
лв1,137.8601
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în HUF
Ft225,632.9448
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în CZK
14,199.6861
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în KWD
د.ك206.02674
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în ILS
2,201.6583
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în BOB
Bs4,645.701
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în AZN
1,144.593
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în TJS
SM6,207.7338
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în GEL
1,824.6159
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în AOA
Kz614,309.796
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în BHD
.د.ب253.15704
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în BMD
$673.29
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în DKK
kr4,356.1863
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în HNL
L17,694.0612
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în MUR
30,971.34
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în NAD
$11,695.0473
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în NOK
kr6,881.0238
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în NZD
$1,191.7233
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în PAB
B/.673.29
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în PGK
K2,874.9483
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în QAR
ر.ق2,450.7756
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în RSD
дин.68,446.6614
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în UZS
soʻm8,015,355.8604
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în ALL
L56,468.8323
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în ANG
ƒ1,205.1891
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în AWG
ƒ1,211.922
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în BBD
$1,346.58
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în BAM
KM1,137.8601
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în BIF
Fr1,985,532.21
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în BND
$875.277
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în BSD
$673.29
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în JMD
$107,962.0515
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în KHR
2,703,973.0374
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în KMF
Fr286,821.54
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în LAK
14,636,738.8377
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în LKR
රු205,265.9223
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în MDL
L11,519.9919
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în MGA
Ar3,032,834.805
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în MOP
P5,386.32
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în MVR
10,368.666
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în MWK
MK1,166,878.899
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în MZN
MT43,056.8955
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în NPR
रु95,405.193
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în PYG
4,774,972.68
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în RWF
Fr978,290.37
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în SBD
$5,534.4438
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în SCR
9,251.0046
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în SRD
$25,921.665
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în SVC
$5,884.5546
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în SZL
L11,681.5815
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în TMT
m2,356.515
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în TND
د.ت1,992.26511
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în TTD
$4,558.1733
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în UGX
Sh2,353,821.84
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în XAF
Fr382,428.72
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în XCD
$1,817.883
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în XOF
Fr382,428.72
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în XPF
Fr69,348.87
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în BWP
P9,055.7505
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în BZD
$1,353.3129
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în CVE
$64,420.3872
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în DJF
Fr119,845.62
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în DOP
$43,306.0128
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în DZD
د.ج87,850.8792
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în FJD
$1,535.1012
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în GNF
Fr5,854,256.55
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în GTQ
Q5,157.4014
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în GYD
$140,825.3364
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) în ISK
kr84,834.54

Resursă SPDR S P 500 ETF

Pentru o înțelegere mai aprofundată a SPDR S P 500 ETF, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web SPDR S P 500 ETF oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre SPDR S P 500 ETF

Cât valorează SPDR S P 500 ETF (SPYON) astăzi?
Prețul pe viu pentru SPYON în USD este 673.29 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru SPYON în USD?
Prețul actual pentru SPYON la USD este $ 673.29. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru SPDR S P 500 ETF?
Capitalizarea de piață pentru SPYON este $ 24.85M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru SPYON?
Ofertă aflată în circulație pentru SPYON este 36.90K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SPYON?
SPYON a obținut un preț ATH de 690.6831306581166 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SPYON?
SPYON a avut un preț ATL de 640.4052156827559 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru SPYON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SPYON este $ 55.63K USD.
Va crește SPYON în acest an?
SPYON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SPYON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:17:04 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

1 SPYON = 673.29 USD

$673.29
$101,725.87

$3,289.24

$155.99

$1.0003

$1,480.86

$101,725.87

$3,289.24

$2.2350

$155.99

$1.0083

$0.00000

$0.00000

$30.93

$0.1304

$0.0004359

$0.043175

$4.566

$0.000003680

$0.1304

$0.00000000002700

