Prețul în timp real pentru Spotify astăzi este 626.7 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SPOTON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SPOTON pe MEXC acum.

Mai multe despre SPOTON

Informații de preț pentru SPOTON

Ce este SPOTON

Pagina oficială pentru SPOTON

Tokenomie pentru SPOTON

Prognoza prețurilor pentru SPOTON

Istoric SPOTON

Ghid de cumpărare SPOTON

Convertor valutar SPOTON în fiduciar

SPOTON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Spotify

Pret Spotify (SPOTON)

Preț în timp real pentru 1 SPOTON în USD:

$626.7
$626.7$626.7
+0.94%1D
USD
Spotify (SPOTON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:16:57 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Spotify (SPOTON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 613.11
$ 613.11$ 613.11
Minim 24 h
$ 643.69
$ 643.69$ 643.69
Maxim 24 h

$ 613.11
$ 613.11$ 613.11

$ 643.69
$ 643.69$ 643.69

$ 743.2286807442033
$ 743.2286807442033$ 743.2286807442033

$ 608.7267130928992
$ 608.7267130928992$ 608.7267130928992

+1.41%

+0.94%

-6.31%

-6.31%

Prețul în timp real pentru Spotify (SPOTON) este $ 626.7. În ultimele 24 de ore, tokenul SPOTON a fost tranzacționat între un minim de $ 613.11 și un maxim de $ 643.69, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SPOTON este $ 743.2286807442033, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 608.7267130928992.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SPOTON s-a modificat cu +1.41% în decursul ultimei ore, cu +0.94% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.31% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Spotify (SPOTON)

No.2331

$ 665.71K
$ 665.71K$ 665.71K

$ 61.13K
$ 61.13K$ 61.13K

$ 665.71K
$ 665.71K$ 665.71K

1.06K
1.06K 1.06K

1,062.24092288
1,062.24092288 1,062.24092288

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Spotify este $ 665.71K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 61.13K. Oferta aflată în circulație pentru SPOTON este 1.06K, cu o ofertă totală de 1062.24092288. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 665.71K.

Istoric de preț pentru Spotify (SPOTON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Spotify pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +5.8361+0.94%
30 de zile$ -49.31-7.30%
60 de zile$ -23.3-3.59%
90 de zile$ -23.3-3.59%
Modificare de preț astăzi pentru Spotify

Astăzi, SPOTON a înregistrat o modificare de $ +5.8361 (+0.94%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Spotify

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -49.31 (-7.30%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Spotify

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, SPOTON a văzut o modificare de $ -23.3 (-3.59%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Spotify

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -23.3 (-3.59%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Spotify (SPOTON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Spotify.

Ce este Spotify (SPOTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Spotify este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Spotify. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru SPOTON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Spotify pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Spotify fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Spotify (USD)

Ce valoare va avea Spotify (SPOTON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Spotify (SPOTON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Spotify.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Spotify!

Tokenomie pentru Spotify (SPOTON)

Înțelegerea tokenomică a Spotify (SPOTON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SPOTON!

Cum se cumpără Spotify (SPOTON)

Vrei să știi cum să cumperi Spotify? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Spotify cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

SPOTON în monede locale

1 Spotify(SPOTON) în VND
16,491,610.5
1 Spotify(SPOTON) în AUD
A$965.118
1 Spotify(SPOTON) în GBP
476.292
1 Spotify(SPOTON) în EUR
538.962
1 Spotify(SPOTON) în USD
$626.7
1 Spotify(SPOTON) în MYR
RM2,619.606
1 Spotify(SPOTON) în TRY
26,390.337
1 Spotify(SPOTON) în JPY
¥95,885.1
1 Spotify(SPOTON) în ARS
ARS$909,573.579
1 Spotify(SPOTON) în RUB
50,869.239
1 Spotify(SPOTON) în INR
55,556.955
1 Spotify(SPOTON) în IDR
Rp10,444,995.822
1 Spotify(SPOTON) în PHP
36,975.3
1 Spotify(SPOTON) în EGP
￡E.29,636.643
1 Spotify(SPOTON) în BRL
R$3,352.845
1 Spotify(SPOTON) în CAD
C$883.647
1 Spotify(SPOTON) în BDT
76,463.667
1 Spotify(SPOTON) în NGN
901,721.028
1 Spotify(SPOTON) în COP
$2,391,982.293
1 Spotify(SPOTON) în ZAR
R.10,904.58
1 Spotify(SPOTON) în UAH
26,359.002
1 Spotify(SPOTON) în TZS
T.Sh.1,539,801.9
1 Spotify(SPOTON) în VES
Bs139,754.1
1 Spotify(SPOTON) în CLP
$590,978.1
1 Spotify(SPOTON) în PKR
Rs177,130.488
1 Spotify(SPOTON) în KZT
329,663.001
1 Spotify(SPOTON) în THB
฿20,305.08
1 Spotify(SPOTON) în TWD
NT$19,433.967
1 Spotify(SPOTON) în AED
د.إ2,299.989
1 Spotify(SPOTON) în CHF
Fr501.36
1 Spotify(SPOTON) în HKD
HK$4,869.459
1 Spotify(SPOTON) în AMD
֏239,650.08
1 Spotify(SPOTON) în MAD
.د.م5,834.577
1 Spotify(SPOTON) în MXN
$11,681.688
1 Spotify(SPOTON) în SAR
ريال2,350.125
1 Spotify(SPOTON) în ETB
Br96,192.183
1 Spotify(SPOTON) în KES
KSh80,932.038
1 Spotify(SPOTON) în JOD
د.أ444.3303
1 Spotify(SPOTON) în PLN
2,306.256
1 Spotify(SPOTON) în RON
лв2,757.48
1 Spotify(SPOTON) în SEK
kr6,010.053
1 Spotify(SPOTON) în BGN
лв1,059.123
1 Spotify(SPOTON) în HUF
Ft210,019.704
1 Spotify(SPOTON) în CZK
13,217.103
1 Spotify(SPOTON) în KWD
د.ك191.7702
1 Spotify(SPOTON) în ILS
2,049.309
1 Spotify(SPOTON) în BOB
Bs4,324.23
1 Spotify(SPOTON) în AZN
1,065.39
1 Spotify(SPOTON) în TJS
SM5,778.174
1 Spotify(SPOTON) în GEL
1,698.357
1 Spotify(SPOTON) în AOA
Kz571,801.08
1 Spotify(SPOTON) în BHD
.د.ب235.6392
1 Spotify(SPOTON) în BMD
$626.7
1 Spotify(SPOTON) în DKK
kr4,054.749
1 Spotify(SPOTON) în HNL
L16,469.676
1 Spotify(SPOTON) în MUR
28,828.2
1 Spotify(SPOTON) în NAD
$10,885.779
1 Spotify(SPOTON) în NOK
kr6,404.874
1 Spotify(SPOTON) în NZD
$1,109.259
1 Spotify(SPOTON) în PAB
B/.626.7
1 Spotify(SPOTON) în PGK
K2,676.009
1 Spotify(SPOTON) în QAR
ر.ق2,281.188
1 Spotify(SPOTON) în RSD
дин.63,710.322
1 Spotify(SPOTON) în UZS
soʻm7,460,713.092
1 Spotify(SPOTON) în ALL
L52,561.329
1 Spotify(SPOTON) în ANG
ƒ1,121.793
1 Spotify(SPOTON) în AWG
ƒ1,128.06
1 Spotify(SPOTON) în BBD
$1,253.4
1 Spotify(SPOTON) în BAM
KM1,059.123
1 Spotify(SPOTON) în BIF
Fr1,848,138.3
1 Spotify(SPOTON) în BND
$814.71
1 Spotify(SPOTON) în BSD
$626.7
1 Spotify(SPOTON) în JMD
$100,491.345
1 Spotify(SPOTON) în KHR
2,516,864.802
1 Spotify(SPOTON) în KMF
Fr266,974.2
1 Spotify(SPOTON) în LAK
13,623,912.771
1 Spotify(SPOTON) în LKR
රු191,062.029
1 Spotify(SPOTON) în MDL
L10,722.837
1 Spotify(SPOTON) în MGA
Ar2,822,970.15
1 Spotify(SPOTON) în MOP
P5,013.6
1 Spotify(SPOTON) în MVR
9,651.18
1 Spotify(SPOTON) în MWK
MK1,086,133.77
1 Spotify(SPOTON) în MZN
MT40,077.465
1 Spotify(SPOTON) în NPR
रु88,803.39
1 Spotify(SPOTON) în PYG
4,444,556.4
1 Spotify(SPOTON) în RWF
Fr910,595.1
1 Spotify(SPOTON) în SBD
$5,151.474
1 Spotify(SPOTON) în SCR
8,610.858
1 Spotify(SPOTON) în SRD
$24,127.95
1 Spotify(SPOTON) în SVC
$5,477.358
1 Spotify(SPOTON) în SZL
L10,873.245
1 Spotify(SPOTON) în TMT
m2,193.45
1 Spotify(SPOTON) în TND
د.ت1,854.4053
1 Spotify(SPOTON) în TTD
$4,242.759
1 Spotify(SPOTON) în UGX
Sh2,190,943.2
1 Spotify(SPOTON) în XAF
Fr355,965.6
1 Spotify(SPOTON) în XCD
$1,692.09
1 Spotify(SPOTON) în XOF
Fr355,965.6
1 Spotify(SPOTON) în XPF
Fr64,550.1
1 Spotify(SPOTON) în BWP
P8,429.115
1 Spotify(SPOTON) în BZD
$1,259.667
1 Spotify(SPOTON) în CVE
$59,962.656
1 Spotify(SPOTON) în DJF
Fr111,552.6
1 Spotify(SPOTON) în DOP
$40,309.344
1 Spotify(SPOTON) în DZD
د.ج81,771.816
1 Spotify(SPOTON) în FJD
$1,428.876
1 Spotify(SPOTON) în GNF
Fr5,449,156.5
1 Spotify(SPOTON) în GTQ
Q4,800.522
1 Spotify(SPOTON) în GYD
$131,080.572
1 Spotify(SPOTON) în ISK
kr78,964.2

Resursă Spotify

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Spotify, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Spotify oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Spotify

Cât valorează Spotify (SPOTON) astăzi?
Prețul pe viu pentru SPOTON în USD este 626.7 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru SPOTON în USD?
Prețul actual pentru SPOTON la USD este $ 626.7. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Spotify?
Capitalizarea de piață pentru SPOTON este $ 665.71K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru SPOTON?
Ofertă aflată în circulație pentru SPOTON este 1.06K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SPOTON?
SPOTON a obținut un preț ATH de 743.2286807442033 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SPOTON?
SPOTON a avut un preț ATL de 608.7267130928992 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru SPOTON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SPOTON este $ 61.13K USD.
Va crește SPOTON în acest an?
SPOTON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SPOTON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:16:57 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Spotify (SPOTON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator SPOTON în USD

Sumă

SPOTON
SPOTON
USD
USD

1 SPOTON = 626.7 USD

Tranzacționează SPOTON

SPOTON/USDT
$626.7
$626.7$626.7
+0.93%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

