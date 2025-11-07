BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Somnia astăzi este 0.3379 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SOMI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SOMI pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Somnia astăzi este 0.3379 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SOMI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SOMI pe MEXC acum.

Mai multe despre SOMI

Informații de preț pentru SOMI

Ce este SOMI

Carte albă pentru SOMI

Pagina oficială pentru SOMI

Tokenomie pentru SOMI

Prognoza prețurilor pentru SOMI

Istoric SOMI

Ghid de cumpărare SOMI

Convertor valutar SOMI în fiduciar

SOMI Spot

Contracte la termenSOMI USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Somnia

Pret Somnia (SOMI)

Preț în timp real pentru 1 SOMI în USD:

$0.3379
$0.3379$0.3379
-0.08%1D
USD
Somnia (SOMI) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:15:57 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Somnia (SOMI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.3363
$ 0.3363$ 0.3363
Minim 24 h
$ 0.383
$ 0.383$ 0.383
Maxim 24 h

$ 0.3363
$ 0.3363$ 0.3363

$ 0.383
$ 0.383$ 0.383

--
----

--
----

-1.55%

-0.08%

-11.73%

-11.73%

Prețul în timp real pentru Somnia (SOMI) este $ 0.3379. În ultimele 24 de ore, tokenul SOMI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.3363 și un maxim de $ 0.383, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SOMI este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SOMI s-a modificat cu -1.55% în decursul ultimei ore, cu -0.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Somnia (SOMI)

--
----

$ 440.30K
$ 440.30K$ 440.30K

$ 337.90M
$ 337.90M$ 337.90M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOMNIA

Capitalizarea de piață actuală pentru Somnia este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 440.30K. Oferta aflată în circulație pentru SOMI este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 337.90M.

Istoric de preț pentru Somnia (SOMI) USD

Urmărește modificările de preț pentru Somnia pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000271-0.08%
30 de zile$ -0.4746-58.42%
60 de zile$ -1.3629-80.14%
90 de zile$ +0.2379+237.90%
Modificare de preț astăzi pentru Somnia

Astăzi, SOMI a înregistrat o modificare de $ -0.000271 (-0.08%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Somnia

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.4746 (-58.42%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Somnia

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, SOMI a văzut o modificare de $ -1.3629 (-80.14%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Somnia

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.2379 (+237.90%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Somnia (SOMI)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Somnia.

Ce este Somnia (SOMI)

Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.

Tokenul Somnia este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Somnia. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru SOMI pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Somnia pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Somnia fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Somnia (USD)

Ce valoare va avea Somnia (SOMI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Somnia (SOMI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Somnia.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Somnia!

Tokenomie pentru Somnia (SOMI)

Înțelegerea tokenomică a Somnia (SOMI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SOMI!

Cum se cumpără Somnia (SOMI)

Vrei să știi cum să cumperi Somnia? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Somnia cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

SOMI în monede locale

1 Somnia(SOMI) în VND
8,891.8385
1 Somnia(SOMI) în AUD
A$0.520366
1 Somnia(SOMI) în GBP
0.256804
1 Somnia(SOMI) în EUR
0.290594
1 Somnia(SOMI) în USD
$0.3379
1 Somnia(SOMI) în MYR
RM1.412422
1 Somnia(SOMI) în TRY
14.228969
1 Somnia(SOMI) în JPY
¥51.6987
1 Somnia(SOMI) în ARS
ARS$490.417923
1 Somnia(SOMI) în RUB
27.427343
1 Somnia(SOMI) în INR
29.954835
1 Somnia(SOMI) în IDR
Rp5,631.664414
1 Somnia(SOMI) în PHP
19.9361
1 Somnia(SOMI) în EGP
￡E.15.979291
1 Somnia(SOMI) în BRL
R$1.807765
1 Somnia(SOMI) în CAD
C$0.476439
1 Somnia(SOMI) în BDT
41.227179
1 Somnia(SOMI) în NGN
486.184036
1 Somnia(SOMI) în COP
$1,289.693341
1 Somnia(SOMI) în ZAR
R.5.87946
1 Somnia(SOMI) în UAH
14.212074
1 Somnia(SOMI) în TZS
T.Sh.830.2203
1 Somnia(SOMI) în VES
Bs75.3517
1 Somnia(SOMI) în CLP
$318.6397
1 Somnia(SOMI) în PKR
Rs95.504056
1 Somnia(SOMI) în KZT
177.745537
1 Somnia(SOMI) în THB
฿10.94796
1 Somnia(SOMI) în TWD
NT$10.478279
1 Somnia(SOMI) în AED
د.إ1.240093
1 Somnia(SOMI) în CHF
Fr0.27032
1 Somnia(SOMI) în HKD
HK$2.625483
1 Somnia(SOMI) în AMD
֏129.21296
1 Somnia(SOMI) în MAD
.د.م3.145849
1 Somnia(SOMI) în MXN
$6.298456
1 Somnia(SOMI) în SAR
ريال1.267125
1 Somnia(SOMI) în ETB
Br51.864271
1 Somnia(SOMI) în KES
KSh43.636406
1 Somnia(SOMI) în JOD
د.أ0.2395711
1 Somnia(SOMI) în PLN
1.243472
1 Somnia(SOMI) în RON
лв1.48676
1 Somnia(SOMI) în SEK
kr3.240461
1 Somnia(SOMI) în BGN
лв0.571051
1 Somnia(SOMI) în HUF
Ft113.237048
1 Somnia(SOMI) în CZK
7.126311
1 Somnia(SOMI) în KWD
د.ك0.1033974
1 Somnia(SOMI) în ILS
1.104933
1 Somnia(SOMI) în BOB
Bs2.33151
1 Somnia(SOMI) în AZN
0.57443
1 Somnia(SOMI) în TJS
SM3.115438
1 Somnia(SOMI) în GEL
0.915709
1 Somnia(SOMI) în AOA
Kz308.29996
1 Somnia(SOMI) în BHD
.د.ب0.1270504
1 Somnia(SOMI) în BMD
$0.3379
1 Somnia(SOMI) în DKK
kr2.186213
1 Somnia(SOMI) în HNL
L8.880012
1 Somnia(SOMI) în MUR
15.5434
1 Somnia(SOMI) în NAD
$5.869323
1 Somnia(SOMI) în NOK
kr3.453338
1 Somnia(SOMI) în NZD
$0.598083
1 Somnia(SOMI) în PAB
B/.0.3379
1 Somnia(SOMI) în PGK
K1.442833
1 Somnia(SOMI) în QAR
ر.ق1.229956
1 Somnia(SOMI) în RSD
дин.34.350914
1 Somnia(SOMI) în UZS
soʻm4,022.618404
1 Somnia(SOMI) în ALL
L28.339673
1 Somnia(SOMI) în ANG
ƒ0.604841
1 Somnia(SOMI) în AWG
ƒ0.60822
1 Somnia(SOMI) în BBD
$0.6758
1 Somnia(SOMI) în BAM
KM0.571051
1 Somnia(SOMI) în BIF
Fr996.4671
1 Somnia(SOMI) în BND
$0.43927
1 Somnia(SOMI) în BSD
$0.3379
1 Somnia(SOMI) în JMD
$54.182265
1 Somnia(SOMI) în KHR
1,357.026674
1 Somnia(SOMI) în KMF
Fr143.9454
1 Somnia(SOMI) în LAK
7,345.652027
1 Somnia(SOMI) în LKR
රු103.015573
1 Somnia(SOMI) în MDL
L5.781469
1 Somnia(SOMI) în MGA
Ar1,522.07055
1 Somnia(SOMI) în MOP
P2.7032
1 Somnia(SOMI) în MVR
5.20366
1 Somnia(SOMI) în MWK
MK585.61449
1 Somnia(SOMI) în MZN
MT21.608705
1 Somnia(SOMI) în NPR
रु47.88043
1 Somnia(SOMI) în PYG
2,396.3868
1 Somnia(SOMI) în RWF
Fr490.9687
1 Somnia(SOMI) în SBD
$2.777538
1 Somnia(SOMI) în SCR
4.642746
1 Somnia(SOMI) în SRD
$13.00915
1 Somnia(SOMI) în SVC
$2.953246
1 Somnia(SOMI) în SZL
L5.862565
1 Somnia(SOMI) în TMT
m1.18265
1 Somnia(SOMI) în TND
د.ت0.9998461
1 Somnia(SOMI) în TTD
$2.287583
1 Somnia(SOMI) în UGX
Sh1,181.2984
1 Somnia(SOMI) în XAF
Fr191.9272
1 Somnia(SOMI) în XCD
$0.91233
1 Somnia(SOMI) în XOF
Fr191.9272
1 Somnia(SOMI) în XPF
Fr34.8037
1 Somnia(SOMI) în BWP
P4.544755
1 Somnia(SOMI) în BZD
$0.679179
1 Somnia(SOMI) în CVE
$32.330272
1 Somnia(SOMI) în DJF
Fr60.1462
1 Somnia(SOMI) în DOP
$21.733728
1 Somnia(SOMI) în DZD
د.ج44.089192
1 Somnia(SOMI) în FJD
$0.770412
1 Somnia(SOMI) în GNF
Fr2,938.0405
1 Somnia(SOMI) în GTQ
Q2.588314
1 Somnia(SOMI) în GYD
$70.675164
1 Somnia(SOMI) în ISK
kr42.5754

Resursă Somnia

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Somnia, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Somnia oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Somnia

Cât valorează Somnia (SOMI) astăzi?
Prețul pe viu pentru SOMI în USD este 0.3379 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru SOMI în USD?
Prețul actual pentru SOMI la USD este $ 0.3379. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Somnia?
Capitalizarea de piață pentru SOMI este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru SOMI?
Ofertă aflată în circulație pentru SOMI este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SOMI?
SOMI a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SOMI?
SOMI a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru SOMI?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SOMI este $ 440.30K USD.
Va crește SOMI în acest an?
SOMI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SOMI pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:15:57 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Somnia (SOMI)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator SOMI în USD

Sumă

SOMI
SOMI
USD
USD

1 SOMI = 0.3379 USD

Tranzacționează SOMI

SOMI/USDC
$0.3406
$0.3406$0.3406
-0.05%
SOMI/USDT
$0.3379
$0.3379$0.3379
-0.13%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,821.74
$101,821.74$101,821.74

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,296.38
$3,296.38$3,296.38

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.16
$156.16$156.16

+0.15%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.87
$1,480.87$1,480.87

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,821.74
$101,821.74$101,821.74

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,296.38
$3,296.38$3,296.38

-0.10%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2379
$2.2379$2.2379

+0.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.16
$156.16$156.16

+0.15%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0079
$1.0079$1.0079

-0.80%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.23
$31.23$31.23

+108.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1325
$0.1325$0.1325

+165.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004355
$0.0004355$0.0004355

+190.33%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.042900
$0.042900$0.042900

+4,190.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.582
$4.582$4.582

+358.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1325
$0.1325$0.1325

+165.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000003300
$0.000003300$0.000003300

+202.47%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000006300
$0.00000000006300$0.00000000006300

+87.05%