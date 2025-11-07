BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Shopify astăzi este 157.55 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SHOPON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SHOPON pe MEXC acum.

Logo Shopify

Pret Shopify (SHOPON)

Preț în timp real pentru 1 SHOPON în USD:

$157.58
$157.58$157.58
0.00%1D
USD
Shopify (SHOPON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:14:59 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Shopify (SHOPON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 157.1
$ 157.1$ 157.1
Minim 24 h
$ 166.58
$ 166.58$ 166.58
Maxim 24 h

$ 157.1
$ 157.1$ 157.1

$ 166.58
$ 166.58$ 166.58

$ 182.1711035353474
$ 182.1711035353474$ 182.1711035353474

$ 138.6031384583193
$ 138.6031384583193$ 138.6031384583193

-1.29%

0.00%

-10.79%

-10.79%

Prețul în timp real pentru Shopify (SHOPON) este $ 157.55. În ultimele 24 de ore, tokenul SHOPON a fost tranzacționat între un minim de $ 157.1 și un maxim de $ 166.58, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SHOPON este $ 182.1711035353474, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 138.6031384583193.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SHOPON s-a modificat cu -1.29% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Shopify (SHOPON)

No.2404

$ 557.18K
$ 557.18K$ 557.18K

$ 60.08K
$ 60.08K$ 60.08K

$ 557.18K
$ 557.18K$ 557.18K

3.54K
3.54K 3.54K

3,536.55323368
3,536.55323368 3,536.55323368

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Shopify este $ 557.18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 60.08K. Oferta aflată în circulație pentru SHOPON este 3.54K, cu o ofertă totală de 3536.55323368. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 557.18K.

Istoric de preț pentru Shopify (SHOPON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Shopify pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 00.00%
30 de zile$ -4.43-2.74%
60 de zile$ +57.55+57.55%
90 de zile$ +57.55+57.55%
Modificare de preț astăzi pentru Shopify

Astăzi, SHOPON a înregistrat o modificare de $ 0 (0.00%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Shopify

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -4.43 (-2.74%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Shopify

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, SHOPON a văzut o modificare de $ +57.55 (+57.55%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Shopify

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +57.55 (+57.55%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Shopify (SHOPON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Shopify.

Ce este Shopify (SHOPON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Shopify este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Shopify. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru SHOPON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Shopify pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Shopify fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Shopify (USD)

Ce valoare va avea Shopify (SHOPON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Shopify (SHOPON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Shopify.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Shopify!

Tokenomie pentru Shopify (SHOPON)

Înțelegerea tokenomică a Shopify (SHOPON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SHOPON!

Cum se cumpără Shopify (SHOPON)

Vrei să știi cum să cumperi Shopify? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Shopify cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

SHOPON în monede locale

Resursă Shopify

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Shopify, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Shopify oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Shopify

Cât valorează Shopify (SHOPON) astăzi?
Prețul pe viu pentru SHOPON în USD este 157.55 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru SHOPON în USD?
Prețul actual pentru SHOPON la USD este $ 157.55. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Shopify?
Capitalizarea de piață pentru SHOPON este $ 557.18K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru SHOPON?
Ofertă aflată în circulație pentru SHOPON este 3.54K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SHOPON?
SHOPON a obținut un preț ATH de 182.1711035353474 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SHOPON?
SHOPON a avut un preț ATL de 138.6031384583193 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru SHOPON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SHOPON este $ 60.08K USD.
Va crește SHOPON în acest an?
SHOPON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SHOPON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:14:59 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Shopify (SHOPON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

