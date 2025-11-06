BursăDEX+
Prețul în timp real pentru SharpLink Gaming astăzi este 11.54 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SBETON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SBETON pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru SharpLink Gaming astăzi este 11.54 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SBETON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SBETON pe MEXC acum.

Logo SharpLink Gaming

Pret SharpLink Gaming (SBETON)

Preț în timp real pentru 1 SBETON în USD:

$11.55
$11.55$11.55
-3.66%1D
USD
SharpLink Gaming (SBETON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:27:30 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru SharpLink Gaming (SBETON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 11.38
$ 11.38$ 11.38
Minim 24 h
$ 12.38
$ 12.38$ 12.38
Maxim 24 h

$ 11.38
$ 11.38$ 11.38

$ 12.38
$ 12.38$ 12.38

$ 19.465904770814774
$ 19.465904770814774$ 19.465904770814774

$ 11.020957236743522
$ 11.020957236743522$ 11.020957236743522

-2.95%

-3.66%

-11.98%

-11.98%

Prețul în timp real pentru SharpLink Gaming (SBETON) este $ 11.54. În ultimele 24 de ore, tokenul SBETON a fost tranzacționat între un minim de $ 11.38 și un maxim de $ 12.38, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SBETON este $ 19.465904770814774, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 11.020957236743522.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SBETON s-a modificat cu -2.95% în decursul ultimei ore, cu -3.66% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.98% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SharpLink Gaming (SBETON)

No.2858

$ 186.57K
$ 186.57K$ 186.57K

$ 60.97K
$ 60.97K$ 60.97K

$ 186.57K
$ 186.57K$ 186.57K

16.17K
16.17K 16.17K

16,167.48421771
16,167.48421771 16,167.48421771

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru SharpLink Gaming este $ 186.57K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 60.97K. Oferta aflată în circulație pentru SBETON este 16.17K, cu o ofertă totală de 16167.48421771. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 186.57K.

Istoric de preț pentru SharpLink Gaming (SBETON) USD

Urmărește modificările de preț pentru SharpLink Gaming pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.4388-3.66%
30 de zile$ -6.13-34.70%
60 de zile$ +1.54+15.40%
90 de zile$ +1.54+15.40%
Modificare de preț astăzi pentru SharpLink Gaming

Astăzi, SBETON a înregistrat o modificare de $ -0.4388 (-3.66%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru SharpLink Gaming

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -6.13 (-34.70%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru SharpLink Gaming

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, SBETON a văzut o modificare de $ +1.54 (+15.40%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru SharpLink Gaming

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +1.54 (+15.40%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru SharpLink Gaming (SBETON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru SharpLink Gaming.

Ce este SharpLink Gaming (SBETON)

SharpLink Gaming (SBETON)

Tokenul SharpLink Gaming este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile SharpLink Gaming. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru SBETON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre SharpLink Gaming pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare SharpLink Gaming fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru SharpLink Gaming (USD)

Ce valoare va avea SharpLink Gaming (SBETON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale SharpLink Gaming (SBETON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru SharpLink Gaming.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru SharpLink Gaming!

Tokenomie pentru SharpLink Gaming (SBETON)

Înțelegerea tokenomică a SharpLink Gaming (SBETON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SBETON!

Cum se cumpără SharpLink Gaming (SBETON)

Vrei să știi cum să cumperi SharpLink Gaming? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra SharpLink Gaming cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

SBETON în monede locale

Resursă SharpLink Gaming

Pentru o înțelegere mai aprofundată a SharpLink Gaming, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web SharpLink Gaming oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre SharpLink Gaming

Cât valorează SharpLink Gaming (SBETON) astăzi?
Prețul pe viu pentru SBETON în USD este 11.54 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru SBETON în USD?
Prețul actual pentru SBETON la USD este $ 11.54. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru SharpLink Gaming?
Capitalizarea de piață pentru SBETON este $ 186.57K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru SBETON?
Ofertă aflată în circulație pentru SBETON este 16.17K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SBETON?
SBETON a obținut un preț ATH de 19.465904770814774 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SBETON?
SBETON a avut un preț ATL de 11.020957236743522 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru SBETON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SBETON este $ 60.97K USD.
Va crește SBETON în acest an?
SBETON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SBETON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:27:30 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru SharpLink Gaming (SBETON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator SBETON în USD

Sumă

SBETON
SBETON
USD
USD

1 SBETON = 11.54 USD

Tranzacționează SBETON

SBETON/USDT
$11.55
$11.55$11.55
-3.75%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

