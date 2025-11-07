BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Hyperion astăzi este 0.4076 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru RION în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru RION pe MEXC acum.

Pret Hyperion (RION)

Preț în timp real pentru 1 RION în USD:

$0.4076
+0.74%1D
USD
Hyperion (RION) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:13:08 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Hyperion (RION) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.3993
Minim 24 h
$ 0.4296
Maxim 24 h

$ 0.3993
$ 0.4296
$ 1.2065187860831725
$ 0.02813140542022481
0.00%

+0.74%

-0.44%

-0.44%

Prețul în timp real pentru Hyperion (RION) este $ 0.4076. În ultimele 24 de ore, tokenul RION a fost tranzacționat între un minim de $ 0.3993 și un maxim de $ 0.4296, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RION este $ 1.2065187860831725, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02813140542022481.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RION s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu +0.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.44% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hyperion (RION)

No.1186

$ 7.74M
$ 73.67K
$ 40.76M
19.00M
100,000,000
100,000,000
19.00%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Hyperion este $ 7.74M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 73.67K. Oferta aflată în circulație pentru RION este 19.00M, cu o ofertă totală de 100000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 40.76M.

Istoric de preț pentru Hyperion (RION) USD

Urmărește modificările de preț pentru Hyperion pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.002994+0.74%
30 de zile$ -0.1002-19.74%
60 de zile$ +0.0565+16.09%
90 de zile$ -0.3404-45.51%
Modificare de preț astăzi pentru Hyperion

Astăzi, RION a înregistrat o modificare de $ +0.002994 (+0.74%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Hyperion

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.1002 (-19.74%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Hyperion

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, RION a văzut o modificare de $ +0.0565 (+16.09%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Hyperion

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.3404 (-45.51%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Hyperion (RION)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Hyperion.

Ce este Hyperion (RION)

Hyperion is a high-performance platform powered by Aptos’ parallel execution engine. By combining swap aggregation, market-making (CLMM and the upcoming DLMM), and vault strategies into one seamless on-chain experience, Hyperion is building the unified liquidity and trading layer of Aptos.

Tokenul Hyperion este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Hyperion. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru RION pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Hyperion pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Hyperion fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Hyperion (USD)

Ce valoare va avea Hyperion (RION) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Hyperion (RION) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Hyperion.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Hyperion!

Tokenomie pentru Hyperion (RION)

Înțelegerea tokenomică a Hyperion (RION) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru RION!

Cum se cumpără Hyperion (RION)

Vrei să știi cum să cumperi Hyperion? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Hyperion cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

RION în monede locale

1 Hyperion(RION) în VND
10,725.994
1 Hyperion(RION) în AUD
A$0.627704
1 Hyperion(RION) în GBP
0.309776
1 Hyperion(RION) în EUR
0.350536
1 Hyperion(RION) în USD
$0.4076
1 Hyperion(RION) în MYR
RM1.703768
1 Hyperion(RION) în TRY
17.164036
1 Hyperion(RION) în JPY
¥62.3628
1 Hyperion(RION) în ARS
ARS$591.578412
1 Hyperion(RION) în RUB
33.084892
1 Hyperion(RION) în INR
36.13374
1 Hyperion(RION) în IDR
Rp6,793.330616
1 Hyperion(RION) în PHP
24.0484
1 Hyperion(RION) în EGP
￡E.19.275404
1 Hyperion(RION) în BRL
R$2.18066
1 Hyperion(RION) în CAD
C$0.574716
1 Hyperion(RION) în BDT
49.731276
1 Hyperion(RION) în NGN
586.471184
1 Hyperion(RION) în COP
$1,555.723604
1 Hyperion(RION) în ZAR
R.7.09224
1 Hyperion(RION) în UAH
17.143656
1 Hyperion(RION) în TZS
T.Sh.1,001.4732
1 Hyperion(RION) în VES
Bs90.8948
1 Hyperion(RION) în CLP
$384.3668
1 Hyperion(RION) în PKR
Rs115.204064
1 Hyperion(RION) în KZT
214.409828
1 Hyperion(RION) în THB
฿13.20624
1 Hyperion(RION) în TWD
NT$12.639676
1 Hyperion(RION) în AED
د.إ1.495892
1 Hyperion(RION) în CHF
Fr0.32608
1 Hyperion(RION) în HKD
HK$3.167052
1 Hyperion(RION) în AMD
֏155.86624
1 Hyperion(RION) în MAD
.د.م3.794756
1 Hyperion(RION) în MXN
$7.597664
1 Hyperion(RION) în SAR
ريال1.5285
1 Hyperion(RION) în ETB
Br62.562524
1 Hyperion(RION) în KES
KSh52.637464
1 Hyperion(RION) în JOD
د.أ0.2889884
1 Hyperion(RION) în PLN
1.499968
1 Hyperion(RION) în RON
лв1.79344
1 Hyperion(RION) în SEK
kr3.908884
1 Hyperion(RION) în BGN
лв0.688844
1 Hyperion(RION) în HUF
Ft136.594912
1 Hyperion(RION) în CZK
8.596284
1 Hyperion(RION) în KWD
د.ك0.1247256
1 Hyperion(RION) în ILS
1.332852
1 Hyperion(RION) în BOB
Bs2.81244
1 Hyperion(RION) în AZN
0.69292
1 Hyperion(RION) în TJS
SM3.758072
1 Hyperion(RION) în GEL
1.104596
1 Hyperion(RION) în AOA
Kz371.89424
1 Hyperion(RION) în BHD
.د.ب0.1532576
1 Hyperion(RION) în BMD
$0.4076
1 Hyperion(RION) în DKK
kr2.637172
1 Hyperion(RION) în HNL
L10.711728
1 Hyperion(RION) în MUR
18.7496
1 Hyperion(RION) în NAD
$7.080012
1 Hyperion(RION) în NOK
kr4.165672
1 Hyperion(RION) în NZD
$0.721452
1 Hyperion(RION) în PAB
B/.0.4076
1 Hyperion(RION) în PGK
K1.740452
1 Hyperion(RION) în QAR
ر.ق1.483664
1 Hyperion(RION) în RSD
дин.41.420312
1 Hyperion(RION) în UZS
soʻm4,852.380176
1 Hyperion(RION) în ALL
L34.185412
1 Hyperion(RION) în ANG
ƒ0.729604
1 Hyperion(RION) în AWG
ƒ0.73368
1 Hyperion(RION) în BBD
$0.8152
1 Hyperion(RION) în BAM
KM0.688844
1 Hyperion(RION) în BIF
Fr1,202.0124
1 Hyperion(RION) în BND
$0.52988
1 Hyperion(RION) în BSD
$0.4076
1 Hyperion(RION) în JMD
$65.35866
1 Hyperion(RION) în KHR
1,636.946056
1 Hyperion(RION) în KMF
Fr173.6376
1 Hyperion(RION) în LAK
8,860.869388
1 Hyperion(RION) în LKR
රු124.265012
1 Hyperion(RION) în MDL
L6.974036
1 Hyperion(RION) în MGA
Ar1,836.0342
1 Hyperion(RION) în MOP
P3.2608
1 Hyperion(RION) în MVR
6.27704
1 Hyperion(RION) în MWK
MK706.41156
1 Hyperion(RION) în MZN
MT26.06602
1 Hyperion(RION) în NPR
रु57.75692
1 Hyperion(RION) în PYG
2,890.6992
1 Hyperion(RION) în RWF
Fr592.2428
1 Hyperion(RION) în SBD
$3.350472
1 Hyperion(RION) în SCR
5.600424
1 Hyperion(RION) în SRD
$15.6926
1 Hyperion(RION) în SVC
$3.562424
1 Hyperion(RION) în SZL
L7.07186
1 Hyperion(RION) în TMT
m1.4266
1 Hyperion(RION) în TND
د.ت1.2060884
1 Hyperion(RION) în TTD
$2.759452
1 Hyperion(RION) în UGX
Sh1,424.9696
1 Hyperion(RION) în XAF
Fr231.5168
1 Hyperion(RION) în XCD
$1.10052
1 Hyperion(RION) în XOF
Fr231.5168
1 Hyperion(RION) în XPF
Fr41.9828
1 Hyperion(RION) în BWP
P5.48222
1 Hyperion(RION) în BZD
$0.819276
1 Hyperion(RION) în CVE
$38.999168
1 Hyperion(RION) în DJF
Fr72.5528
1 Hyperion(RION) în DOP
$26.216832
1 Hyperion(RION) în DZD
د.ج53.27332
1 Hyperion(RION) în FJD
$0.929328
1 Hyperion(RION) în GNF
Fr3,544.082
1 Hyperion(RION) în GTQ
Q3.122216
1 Hyperion(RION) în GYD
$85.253616
1 Hyperion(RION) în ISK
kr51.3576

Resursă Hyperion

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Hyperion, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Hyperion oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Hyperion

Cât valorează Hyperion (RION) astăzi?
Prețul pe viu pentru RION în USD este 0.4076 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru RION în USD?
Prețul actual pentru RION la USD este $ 0.4076. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Hyperion?
Capitalizarea de piață pentru RION este $ 7.74M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru RION?
Ofertă aflată în circulație pentru RION este 19.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru RION?
RION a obținut un preț ATH de 1.2065187860831725 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru RION?
RION a avut un preț ATL de 0.02813140542022481 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru RION?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru RION este $ 73.67K USD.
Va crește RION în acest an?
RION ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru RION pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Hyperion (RION)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

