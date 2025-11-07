BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Reddit astăzi este 186.94 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru RDDTON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru RDDTON pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Reddit astăzi este 186.94 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru RDDTON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru RDDTON pe MEXC acum.

Mai multe despre RDDTON

Informații de preț pentru RDDTON

Ce este RDDTON

Pagina oficială pentru RDDTON

Tokenomie pentru RDDTON

Prognoza prețurilor pentru RDDTON

Istoric RDDTON

Ghid de cumpărare RDDTON

Convertor valutar RDDTON în fiduciar

RDDTON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Reddit

Pret Reddit (RDDTON)

Preț în timp real pentru 1 RDDTON în USD:

$186.98
$186.98$186.98
+0.11%1D
USD
Reddit (RDDTON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:12:12 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Reddit (RDDTON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 186.69
$ 186.69$ 186.69
Minim 24 h
$ 199.16
$ 199.16$ 199.16
Maxim 24 h

$ 186.69
$ 186.69$ 186.69

$ 199.16
$ 199.16$ 199.16

$ 282.4541904298624
$ 282.4541904298624$ 282.4541904298624

$ 181.20583530076357
$ 181.20583530076357$ 181.20583530076357

-2.27%

+0.11%

-7.06%

-7.06%

Prețul în timp real pentru Reddit (RDDTON) este $ 186.94. În ultimele 24 de ore, tokenul RDDTON a fost tranzacționat între un minim de $ 186.69 și un maxim de $ 199.16, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RDDTON este $ 282.4541904298624, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 181.20583530076357.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RDDTON s-a modificat cu -2.27% în decursul ultimei ore, cu +0.11% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.06% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Reddit (RDDTON)

No.2466

$ 485.04K
$ 485.04K$ 485.04K

$ 58.75K
$ 58.75K$ 58.75K

$ 485.04K
$ 485.04K$ 485.04K

2.59K
2.59K 2.59K

2,594.60255629
2,594.60255629 2,594.60255629

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Reddit este $ 485.04K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 58.75K. Oferta aflată în circulație pentru RDDTON este 2.59K, cu o ofertă totală de 2594.60255629. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 485.04K.

Istoric de preț pentru Reddit (RDDTON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Reddit pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.2055+0.11%
30 de zile$ -18.38-8.96%
60 de zile$ -13.06-6.53%
90 de zile$ -13.06-6.53%
Modificare de preț astăzi pentru Reddit

Astăzi, RDDTON a înregistrat o modificare de $ +0.2055 (+0.11%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Reddit

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -18.38 (-8.96%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Reddit

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, RDDTON a văzut o modificare de $ -13.06 (-6.53%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Reddit

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -13.06 (-6.53%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Reddit (RDDTON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Reddit.

Ce este Reddit (RDDTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Reddit este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Reddit. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru RDDTON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Reddit pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Reddit fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Reddit (USD)

Ce valoare va avea Reddit (RDDTON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Reddit (RDDTON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Reddit.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Reddit!

Tokenomie pentru Reddit (RDDTON)

Înțelegerea tokenomică a Reddit (RDDTON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru RDDTON!

Cum se cumpără Reddit (RDDTON)

Vrei să știi cum să cumperi Reddit? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Reddit cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

RDDTON în monede locale

1 Reddit(RDDTON) în VND
4,919,326.1
1 Reddit(RDDTON) în AUD
A$287.8876
1 Reddit(RDDTON) în GBP
142.0744
1 Reddit(RDDTON) în EUR
160.7684
1 Reddit(RDDTON) în USD
$186.94
1 Reddit(RDDTON) în MYR
RM781.4092
1 Reddit(RDDTON) în TRY
7,872.0434
1 Reddit(RDDTON) în JPY
¥28,601.82
1 Reddit(RDDTON) în ARS
ARS$271,319.1078
1 Reddit(RDDTON) în RUB
15,173.9198
1 Reddit(RDDTON) în INR
16,572.231
1 Reddit(RDDTON) în IDR
Rp3,115,665.4204
1 Reddit(RDDTON) în PHP
11,029.46
1 Reddit(RDDTON) în EGP
￡E.8,840.3926
1 Reddit(RDDTON) în BRL
R$1,000.129
1 Reddit(RDDTON) în CAD
C$263.5854
1 Reddit(RDDTON) în BDT
22,808.5494
1 Reddit(RDDTON) în NGN
268,976.7496
1 Reddit(RDDTON) în COP
$713,510.7226
1 Reddit(RDDTON) în ZAR
R.3,252.756
1 Reddit(RDDTON) în UAH
7,862.6964
1 Reddit(RDDTON) în TZS
T.Sh.459,311.58
1 Reddit(RDDTON) în VES
Bs41,687.62
1 Reddit(RDDTON) în CLP
$176,284.42
1 Reddit(RDDTON) în PKR
Rs52,836.7216
1 Reddit(RDDTON) în KZT
98,336.0482
1 Reddit(RDDTON) în THB
฿6,056.856
1 Reddit(RDDTON) în TWD
NT$5,797.0094
1 Reddit(RDDTON) în AED
د.إ686.0698
1 Reddit(RDDTON) în CHF
Fr149.552
1 Reddit(RDDTON) în HKD
HK$1,452.5238
1 Reddit(RDDTON) în AMD
֏71,485.856
1 Reddit(RDDTON) în MAD
.د.م1,740.4114
1 Reddit(RDDTON) în MXN
$3,486.431
1 Reddit(RDDTON) în SAR
ريال701.025
1 Reddit(RDDTON) în ETB
Br28,693.4206
1 Reddit(RDDTON) în KES
KSh24,141.4316
1 Reddit(RDDTON) în JOD
د.أ132.54046
1 Reddit(RDDTON) în PLN
687.9392
1 Reddit(RDDTON) în RON
лв822.536
1 Reddit(RDDTON) în SEK
kr1,792.7546
1 Reddit(RDDTON) în BGN
лв315.9286
1 Reddit(RDDTON) în HUF
Ft62,624.9
1 Reddit(RDDTON) în CZK
3,942.5646
1 Reddit(RDDTON) în KWD
د.ك57.39058
1 Reddit(RDDTON) în ILS
611.2938
1 Reddit(RDDTON) în BOB
Bs1,289.886
1 Reddit(RDDTON) în AZN
317.798
1 Reddit(RDDTON) în TJS
SM1,723.5868
1 Reddit(RDDTON) în GEL
506.6074
1 Reddit(RDDTON) în AOA
Kz170,564.056
1 Reddit(RDDTON) în BHD
.د.ب70.28944
1 Reddit(RDDTON) în BMD
$186.94
1 Reddit(RDDTON) în DKK
kr1,209.5018
1 Reddit(RDDTON) în HNL
L4,912.7832
1 Reddit(RDDTON) în MUR
8,599.24
1 Reddit(RDDTON) în NAD
$3,247.1478
1 Reddit(RDDTON) în NOK
kr1,910.5268
1 Reddit(RDDTON) în NZD
$330.8838
1 Reddit(RDDTON) în PAB
B/.186.94
1 Reddit(RDDTON) în PGK
K798.2338
1 Reddit(RDDTON) în QAR
ر.ق680.4616
1 Reddit(RDDTON) în RSD
дин.18,996.8428
1 Reddit(RDDTON) în UZS
soʻm2,225,475.8344
1 Reddit(RDDTON) în ALL
L15,678.6578
1 Reddit(RDDTON) în ANG
ƒ334.6226
1 Reddit(RDDTON) în AWG
ƒ336.492
1 Reddit(RDDTON) în BBD
$373.88
1 Reddit(RDDTON) în BAM
KM315.9286
1 Reddit(RDDTON) în BIF
Fr551,286.06
1 Reddit(RDDTON) în BND
$243.022
1 Reddit(RDDTON) în BSD
$186.94
1 Reddit(RDDTON) în JMD
$29,975.829
1 Reddit(RDDTON) în KHR
750,762.2564
1 Reddit(RDDTON) în KMF
Fr79,636.44
1 Reddit(RDDTON) în LAK
4,063,912.9622
1 Reddit(RDDTON) în LKR
රු56,992.3978
1 Reddit(RDDTON) în MDL
L3,198.5434
1 Reddit(RDDTON) în MGA
Ar842,071.23
1 Reddit(RDDTON) în MOP
P1,495.52
1 Reddit(RDDTON) în MVR
2,878.876
1 Reddit(RDDTON) în MWK
MK323,985.714
1 Reddit(RDDTON) în MZN
MT11,954.813
1 Reddit(RDDTON) în NPR
रु26,489.398
1 Reddit(RDDTON) în PYG
1,325,778.48
1 Reddit(RDDTON) în RWF
Fr271,623.82
1 Reddit(RDDTON) în SBD
$1,536.6468
1 Reddit(RDDTON) în SCR
2,568.5556
1 Reddit(RDDTON) în SRD
$7,197.19
1 Reddit(RDDTON) în SVC
$1,633.8556
1 Reddit(RDDTON) în SZL
L3,243.409
1 Reddit(RDDTON) în TMT
m654.29
1 Reddit(RDDTON) în TND
د.ت553.15546
1 Reddit(RDDTON) în TTD
$1,265.5838
1 Reddit(RDDTON) în UGX
Sh653,542.24
1 Reddit(RDDTON) în XAF
Fr106,181.92
1 Reddit(RDDTON) în XCD
$504.738
1 Reddit(RDDTON) în XOF
Fr106,181.92
1 Reddit(RDDTON) în XPF
Fr19,254.82
1 Reddit(RDDTON) în BWP
P2,514.343
1 Reddit(RDDTON) în BZD
$375.7494
1 Reddit(RDDTON) în CVE
$17,886.4192
1 Reddit(RDDTON) în DJF
Fr33,275.32
1 Reddit(RDDTON) în DOP
$12,023.9808
1 Reddit(RDDTON) în DZD
د.ج24,433.058
1 Reddit(RDDTON) în FJD
$426.2232
1 Reddit(RDDTON) în GNF
Fr1,625,443.3
1 Reddit(RDDTON) în GTQ
Q1,431.9604
1 Reddit(RDDTON) în GYD
$39,100.3704
1 Reddit(RDDTON) în ISK
kr23,554.44

Resursă Reddit

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Reddit, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Reddit oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Reddit

Cât valorează Reddit (RDDTON) astăzi?
Prețul pe viu pentru RDDTON în USD este 186.94 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru RDDTON în USD?
Prețul actual pentru RDDTON la USD este $ 186.94. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Reddit?
Capitalizarea de piață pentru RDDTON este $ 485.04K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru RDDTON?
Ofertă aflată în circulație pentru RDDTON este 2.59K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru RDDTON?
RDDTON a obținut un preț ATH de 282.4541904298624 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru RDDTON?
RDDTON a avut un preț ATL de 181.20583530076357 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru RDDTON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru RDDTON este $ 58.75K USD.
Va crește RDDTON în acest an?
RDDTON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru RDDTON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:12:12 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Reddit (RDDTON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator RDDTON în USD

Sumă

RDDTON
RDDTON
USD
USD

1 RDDTON = 186.94 USD

Tranzacționează RDDTON

RDDTON/USDT
$186.98
$186.98$186.98
+0.14%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,909.57
$101,909.57$101,909.57

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.23
$3,299.23$3,299.23

-0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.21
$156.21$156.21

+0.18%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.80
$1,480.80$1,480.80

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,909.57
$101,909.57$101,909.57

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.23
$3,299.23$3,299.23

-0.02%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2370
$2.2370$2.2370

+0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.21
$156.21$156.21

+0.18%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0126
$1.0126$1.0126

-0.34%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1345
$0.1345$0.1345

+169.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004359
$0.0004359$0.0004359

+190.60%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.043000
$0.043000$0.043000

+4,200.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.556
$4.556$4.556

+355.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1345
$0.1345$0.1345

+169.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000003131
$0.000003131$0.000003131

+186.98%

Logo LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000000002820
$0.00000000002820$0.00000000002820

+82.87%